Banc d’Espanya
La morositat de les llars baixa 17 anys després al nivell previ a l’esclat de la Gran Crisi Financera
Els crèdits impagats de les famílies es redueixen fins a representar el 2,4% dels seus préstecs totals, la taxa que presentaven quan va fer fallida Lehman Brothers el setembre del 2008
Pablo Allendesalazar
La recuperació de l’economia espanyola de les moltes i doloroses cicatrius que li va deixar la brutal crisi del període 2008-2014 es pot mesurar de moltes maneres, com per l’evolució de l’ocupació (en nivells rècord des de fa diversos trimestres) o dels preus de l’habitatge (entorn dels màxims de la bombolla immobiliària en termes nominals). A aquests indicadors se n’hi acaba de sumar un de nou que apunta en la mateixa direcció: les famílies espanyoles van reduir la seva taxa de morositat al 2,4% el setembre passat, pràcticament la mateixa que presentaven el mateix mes del 2008 (2,36%). Es tracta d’una data molt significativa; 17 anys després, les llars han reduït el seu nivell d’impagaments fins al que registraven quan la fallida del banc d’inversió nord-americà Lehman Brothers va marcar l’inici Gran Crisi Financera global.
Evolució de la taxa de morositat de les llars espanyoles
Segons va publicar el Banc d’Espanya fa uns dies, les famílies van tancar el setembre passat amb crèdits impagats per valor de 15.698 milions, el 2,4% dels 653.738 milions que tenien concedits per part dels bancs. La reducció de la taxa de mora es deu tant al descens del saldo de préstecs amb quotes pendents (2.626 milions i un 14,3% des del tancament del 2024) com a l’increment del finançament concedit per part de la banca a les llars (17.565 milions i un 2,8%). El setembre del 2008, per la seva banda, el saldo d’impagaments era més elevat (19.294 milions), però el deute de les famílies amb els bancs estava a prop dels seus màxims històrics (816.755 milions), i per això la taxa era similar (2,36%).
Les entitats i els supervisors presten més atenció a la taxa que als saldos, perquè, com més elevat sigui el percentatge de crèdits al corrent de pagaments, més recursos generen els bancs amb què dotar les guardioles de capital i més provisions tenen amb què absorbeixen les pèrdues que els provoquen els préstecs impagats. La situació i l’evolució actual de la morositat de les famílies, en aquest sentit, és molt positiva. Per posar-ho en perspectiva, la taxa d’impagaments va arribar a un màxim històric del 7,1% el març del 2014 i des d’aleshores està baixant de manera pràcticament ininterrompuda, fins i tot malgrat la crisi de la Covid i la pujada vertiginosa dels tipus d’interès oficials entre el juliol del 2022 i el setembre del 2023 per frenar l’espiral inflacionista provocada per la sortida de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna.
Ocupació i tipus
La bona evolució de l’ocupació és el factor fonamental que explica la millora dels nivells d’impagament de les llars. Segons estimacions del Banc d’Espanya, les famílies que tenen una caiguda de més del 20% de la renda o els integrants de la qual passen a l’atur deixen d’abonar els crèdits al consum entre els sis i dotze mesos després, els rebuts dels subministraments bàsics l’any següent, i només en el segon exercici, les quotes de les hipoteques. En aquesta línia, Espanya va tancar el 2025 amb un nou màxim històric anual de 21,84 milions de treballadors donats d’alta a la Seguretat Social, molt per sobre del mínim postbombolla de 16,17 milions de principis del 2014.
Evolució del crèdit concedit per la banca a les llars
A això s’hi suma que els tipus d’interès han donat un baló d’oxigen a les llars endeutades gràcies al fet que el Banc Central Europeu (BCE) va abaixar el preu del diner de referència a la zona euro dos punts percentuals entre els mesos de juny del 2024 i 2025, fins al 2%. El tipus mitjà de les hipoteques en vigor, en conseqüència, ha baixat del 3,71% que va assolir el desembre del 2023 al 2,81% l’octubre passat, alhora que el dels préstecs al consum s’ha moderat del 7,21% al 6,85%, fet que ha rebaixat les quotes que han d’abonar les famílies.
Per carteres
Per segments, la morositat de les hipoteques va baixar entre el gener i el setembre en 2.219 milions i un 19,5%, fins als 9.144 milions i una taxa d’impagaments de l’1,85% (la més baixa des de l’1,82% del setembre del 2008). També es va reduir en la rehabilitació d’habitatges (un 13%, fins als 439 milions i una taxa del 2,95%).
En el crèdit al consum, en canvi, el saldo morós va pujar (un 2%, fins als 4.333 milions), si bé la taxa va baixar lleugerament al 4%, perquè el saldo total va augmentar més. En la resta de préstecs a les famílies –epígraf que inclou conceptes com el finançament de l’educació, els viatges, l’adquisició de valors o la compra de terrenys i finques rústiques–, la baixada va ser del 19,4%, fins als 1.782 milions i una taxa del 4,6%.
També la qualitat del crèdit empresarial està tenint un bon acompliment: la morositat va disminuir en 2.010 milions i un 9,6% entre el gener i el setembre, fins als 18.830 milions i una taxa d’impagaments del 3,42%. Fruit de tot això, la morositat total del sector privat es va situar en el 2,84% a l’octubre (aquesta dada va més avançada que la desglossada per components), de nou el nivell més baix des del setembre del 2008.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut