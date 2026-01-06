Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Avís per fredSorteig del Nen GironaVeneçuelaPreu habitatge GironaSergio DalmaGirona FC
instagramlinkedin

Nestlé retira productes per a lactants del mercat per la possible presència d'una bactèria

Fa unes setmanes, la multinacional ja va retirar del mercat un lot de llet en pols pel mateix motiu

Un dels productes de Nestlés per a lactants retirat del mercat per la possible presència d'una bactèria

Un dels productes de Nestlés per a lactants retirat del mercat per la possible presència d'una bactèria / AESAN / Europa Press

Redacció

Redacció

Nestlé ha retirat diversos productes i lots d’aliments per a lactants del mercat per la possible presència del bacteri Bacillus cereus. Aquesta decisió arriba després que al desembre ja es retirés un lot de llet en pols Nidina 1 pel mateix motiu.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha informat que l’empresa ha habilitat al seu web un cercador perquè els consumidors puguin comprovar si el lot que tenen a casa està afectat. Actualment, el cercador inclou 36 lots de productes com Alfamino, Alfamino Junior, diverses varietats de NAN (AR, Total Confort, Optipro, SupremePro), Nativa i Nidina, en diferents formats.

La informació s’ha traslladat a les autoritats autonòmiques mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) per garantir que els productes afectats es retirin correctament del mercat.

Es recomana a les famílies que tinguin algun dels lots afectats que no en consumeixin el contingut. Nestlé ha remarcat que la seguretat dels nadons és la seva prioritat i que la retirada es deu a la possible presència de cereulida, una toxina produïda per algunes soques de Bacillus cereus, que pot provocar vòmits intensos i diarrea. L’empresa també subratlla que els productes són segurs si el lot no figura entre els afectats.

TEMES

  1. Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
  2. Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
  3. Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
  4. Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
  5. La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
  6. Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
  7. Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
  8. Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut

Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven Girona

Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven Girona

La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana: «Com més en busques, més en trobes»

La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana: «Com més en busques, més en trobes»

Badosa resisteix i remunta

Badosa resisteix i remunta

El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia

El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després

Catalunya activa un avís generalitzat per fred extrem davant la baixada de temperatures provocada per la borrasca Francis

Catalunya activa un avís generalitzat per fred extrem davant la baixada de temperatures provocada per la borrasca Francis

Nestlé retira productes per a lactants del mercat per la possible presència d'una bactèria

Nestlé retira productes per a lactants del mercat per la possible presència d'una bactèria

Roberto Íñiguez: «Hem d’ajudar als àrbitres i jo haig de ser l’exemple»

Roberto Íñiguez: «Hem d’ajudar als àrbitres i jo haig de ser l’exemple»
Tracking Pixel Contents