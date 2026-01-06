Nestlé retira productes per a lactants del mercat per la possible presència d'una bactèria
Fa unes setmanes, la multinacional ja va retirar del mercat un lot de llet en pols pel mateix motiu
Nestlé ha retirat diversos productes i lots d’aliments per a lactants del mercat per la possible presència del bacteri Bacillus cereus. Aquesta decisió arriba després que al desembre ja es retirés un lot de llet en pols Nidina 1 pel mateix motiu.
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha informat que l’empresa ha habilitat al seu web un cercador perquè els consumidors puguin comprovar si el lot que tenen a casa està afectat. Actualment, el cercador inclou 36 lots de productes com Alfamino, Alfamino Junior, diverses varietats de NAN (AR, Total Confort, Optipro, SupremePro), Nativa i Nidina, en diferents formats.
La informació s’ha traslladat a les autoritats autonòmiques mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) per garantir que els productes afectats es retirin correctament del mercat.
Es recomana a les famílies que tinguin algun dels lots afectats que no en consumeixin el contingut. Nestlé ha remarcat que la seguretat dels nadons és la seva prioritat i que la retirada es deu a la possible presència de cereulida, una toxina produïda per algunes soques de Bacillus cereus, que pot provocar vòmits intensos i diarrea. L’empresa també subratlla que els productes són segurs si el lot no figura entre els afectats.
