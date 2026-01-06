El preu de l'habitatge es dispara un 10% a Girona durant el 2025
La quota hipotecària mitjana dels gironins arriba als 850 euros mensuals, una de les més altes d'Espanya
El cost per accedir a un l’habitatge va continuar encarint-se a les comarques gironines durant el 2025. El preu de compra ha tancat l'any situant-se en una mitjana de 2.058 euros per metre quadrat a la província, un 10,5% més que un any enrere, segons el darrer informe de la taxadora Tinsa.
La pujada registrada a les comarques gironines és la més elevada de tot Catalunya, superant així a Barcelona (9,6%), Lleida (8,8%) i Tarragona (8,7%). Tanmateix, l'habitatge a Girona s'ha encarit a un menor ritme que al conjunt de l'Estat, que tanca l'exercici amb un creixement del 13,1% en xifres interanuals, una de les pujades més elevades des de l'esclat de la bombolla immobiliària.
A la ciutat de Girona, la pujada del preu mitjà de compra de l’habitatge ha estat menys pronunciada que al conjunt de la província, malgrat que el preu és més elevat. A tancament del 2025, el valor mitjà se situa en 2.293 euros per metre quadrat, amb un creixement interanual del 7,6%. Aquesta pujada, però, és la més baixa entre les capitals de província a Catalunya, per sota de Barcelona (8,3%), Lleida (8,9%) i Tarragona (8,9%).
Cristina Arias, directora del Servei d'Estudis de Tinsa by Accumin, pronostica que el preu residencial "continuaria creixent entre 5% i 10% en l'actual context d'escassetat d'oferta d'habitatge, en línia amb una estabilització gradual de la demanda i la progressiva encara que insuficient incorporació d'habitatges al parc".
La hipoteca dels gironins
L’augment del preu mitjà de compra té un impacte directe en el finançament. A la província de Girona, la hipoteca mitjana concedida per a la compra d’un habitatge se situa en 167.131 euros, una de les més altes de l’Estat.
La xifra registrada a les comarques gironines és clarament superior a la mitjana espanyola, que se situa en 160.405 euros, i només queda per sota de cinc províncies: Guipúscoa (182.522 euros), Barcelona (194.151 euros), Màlaga (215.340 euros), Madrid (247.985 euros) i les Illes Balears (276.375 euros).
Aquest elevat crèdit en comparació amb altres territoris es reflecteix també en la quota hipotecària mitjana, que a Girona arriba als 850 euros mensuals. Es tracta d’un import per sobre de la mitjana estatal, fixada en 795 euros al mes, i que situa la província entre les més cares pel que fa al cost mensual de la hipoteca, de nou només per darrere de Guipúscoa (916 euros), Barcelona (961 euros), Màlaga (1.149 euros), Madrid (1.255 euros) i les Illes Balears (1.330 euros). En comparació, moltes províncies de l’interior peninsular mantenen quotes mitjanes inferiors als 600 euros.
"S'anticipa que els tipus d'interès de referència es mantinguin estables al voltant del 2%. En aquest escenari, la demanda residencial se sostindria propera a l'actual volum, recolzada en la creació de llars i la finalització del trasllat de les reduccions passades de tipus d'interès al cost hipotecari en un entorn de resistència de l'ocupació, moderació de la inflació i de normalització de la taxa", apunta Cristina Arias.
Accés a l'habitatge
Pel que fa a l’accessibilitat, l’esforç teòric anual necessari per comprar un habitatge a la província de Girona se situa en el 29,4% de la renda disponible de la llar mitjà. Aquesta xifra simula el percentatge de renda disponible que una llar mitjana hauria de destinar al pagament de la primera quota d'una hipoteca que cobreix el 80% del valor d'un habitatge mitjà.
Tot i que aquest percentatge es manté per sota del llindar del 35% considerat crític, és superior al de moltes províncies espanyoles, però també queda lluny de xifres com les assolides a Madrid (42,8%), Balears (48,9%) o Màlaga (58,3%). A la ciutat de Girona, aquest esforç és lleugerament inferior al conjunt de la demarcació, amb un 28,5%.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
- Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut