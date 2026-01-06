Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ripoll tindrà un màster de pilotatge de drons amb múltiples sortides laborals

La formació ha de cobrir les "necessitats" de la indústria que demana nous perfils

Imatge d'arxiu d'una formació amb drons. / Fundació Eduard Soler

Lourdes Casademont / ACN

Ripoll

La Fundació Eduard Soler de Ripoll oferirà un nou màster oficial de pilot d'aeronaus no pilotades (drons) a partir del curs vinent. Es tracta d'una formació amb diferents sortides laborals que ha de cobrir les "necessitats" de la indústria que demana nous perfils. La formació, d'un any de durada, s'impartirà amb professionals del Barcelona Drone Center com a socis a partir del curs vinent (26-27). Així ho ha detallat en una entrevista a l'ACN el seu director de formació, Josep Maria Casals, que reivindica el potencial industrial del Ripollès i la necessitat d'"anticipar-se" i d'oferir noves oportunitats als joves de la comarca. Aquesta entitat privada sense ànim de lucre compta actualment amb un centenar d'alumnes.

"Volem aportar el nostre granet de sorra perquè hi hagi un talent que permeti a les empreses seguir endavant i continuar essent competitives". Així ho assenyala el responsable de formació de la Fundació Eduard Soler, una entitat privada sense ànim de lucre.

El màster, que és oficial, inclou un total de 500 hores i s'allargarà durant un any. La idea és mostrar com és el pilotatge, funcionament i tecnologia així com el manteniment, els sistemes de control i supervisió. "Està vinculat al desenvolupament, muntatge i manteniment de drons", remarca el director de formació de l'entitat, Josep Maria Casals, que remarca les múltiples sortides laborals d'aquesta formació: des de l'agricultura -control de plagues, humitat de cultius, etc.-, manteniment de línies elèctriques, logística i transports, entre d'altres.

El responsable de formació de la Fundació Eduard Soler de Ripoll, Josep Maria Casals, a un dels tallers d'innovació. / ACN

En total s'oferiran entre 15 i 20 places i és "un pas més" en l'àmbit formatiu, atès que des de fa dos anys ja ofereixen un curs de drons, però de menys durada. Concretament de 40 hores. Un altre dels motius pels quals han decidit impulsar-ho és que no els consta que es faci aquest tipus de formació al Ripollès ni a comarques veïnes.

La fundació, que aquest 2025 han celebrat el 25è aniversari, vol anticipar-se a les demandes del sector empresarial. "S'estan desenvolupant moltes aplicacions, moltes empreses comencen a utilitzar aquesta tecnologia i pensem que, en un període beu de temps es necessitaran molts professionals", assegura. La idea, per tant, és "donar aquesta oportunitat als estudiants que els pugui motivar i que tinguin la preparació per entrar en aquest sector o fins i tot ser emprenedors i crear la seva d'empresa", detalla.

Des de la fundació reivindiquen el potencial industrial del Ripollès. "Des de fora, s'associa al turisme rural i als esports de muntanya, però hi ha una tradició industrial des de l'antiga farga i la fabricació del ferro", segons Casals, que defensa que, a dia d'avui, hi ha empreses "molt competitives en el seu sector i en l'especialització".

Actualment, la fundació ofereix quatre cicles formatius de grau superior amb un sistema dual – automatització robòtica, mecànica industrial, disseny en fabricació mecànica i programació de producció- en què els estudiants combinen les classes amb pràctiques a empreses. El centre presumeix de tenir una inserció laboral del 100% i empreses en llista d'espera. "Cada any ens demanen estudiants de les nostres especialitats i l'estudiant pràcticament pot triar el lloc de treball o l'empresa on vol fer les pràctiques", afirma. I una part dels estudiants provenen de fora del Ripollès.

