5 consells amb Sergi Laurent, sobre somiar en gran i reinventar-se quan t’ho prenen tot
“Jo seré ric. No sé què faré, però seré ric.” Sergi Laurent ho repetia de petit, ho repetia d’adolescent, i ho continuava repetint quan ja no era tan habitual dir-ho en veu alta. No parlava només de diners, sinó de llibertat, d’ambició i de fer les coses a la seva manera. Anys després, quan tot semblava començar a funcionar, algú li va prendre el nom i la idea que havia construït des de zero. Avui, com a CEO de Thalio - el Pokémon GO dels bussejadors, una aplicació mòbil que els ajuda a identificar i aprendre sobre la vida marina -, Laurent parla en el cicle 5 Consells, i explica el seu camí sense adorns: la soledat, els sacrificis, els cops inesperats i la convicció profunda que està vivint el seu somni
Consell 1. Somiar en gran no és ser ingenu, és un motor
Laurent va descobrir l’emprenedoria als 18 anys, gairebé per casualitat: va ser mirant un vídeo de YouTube, Euge Oller parlant de negocis, llibertat i crear alguna cosa pròpia. A partir d’aquí, va començar a fer cursos i a aprendre pel seu compte. “Sempre he sigut una persona molt ambiciosa. Vull fer-ho bé i vull ser el millor.” Aquesta ambició no ve d’un ego inflat, sinó d’una exigència personal molt alta. Avui, per primera vegada, veu que tot allò que ha construït des de zero desperta interès real. “Veig el camí molt clar. És posar un peu davant de l’altre. Estic vivint el meu somni.”
Consell 2. La soledat és part del procés
“Quan feia els cursos pel meu compte em sentia molt sol. El meu entorn no acompanyava l'emprenedoria.” Avui, en canvi, això ha canviat. Amb el Programa d’Emprenedoria de la Fundació Farinera Girona, compta amb un entorn on pot demanar ajuda, expressar-se amb llibertat i rebre preguntes incòmodes però imprescindibles per créixer. “Ara si estic fent coses i veig que xoco contra una paret, demano ajuda als meus mentors, en Dani o en Robert.” L’entorn, per a ell, és clau. No només per avançar més ràpid, sinó per no abandonar.
Consell 3. La llibertat té un preu: estalvia per comprar-te temps per al teu somni
Laurent no té cap sou ni estabilitat econòmica, però la llibertat de treballar en allò que ell vol val molt més que qualsevol nòmina. Explica que això implica prendre decisions difícils: “Haig d’anar molt amb compte amb els diners que gasto i tota la gent que em proposa fer alguna cosa… he de dir que no. Fa mesos que dic que no puc anar a fer una cervesa.” És dur, reconeix, i per això dedica molta atenció a estalviar tot el que pot. Aquests diners, diu, “et permeten comprar temps per a tu mateix, per continuar desenvolupant el projecte i seguir perseguint el teu somni.”
Consell 4. Quan tot sembla perdut, aprofita l’oportunitat
Després de quatre mesos treballant una marca des de zero i guanyant seguidors a Instagram, una setmana que semblava perfecta es va tornar un malson inesperat. Havien estat acceptats a l’App Store i ell acabava de guanyar el premi de la 13a Mostra d’Emprenedoria. Aquella nit, estava amb la seva mare, i li va dir: “He tingut una setmana molt bona, però amb molts nervis. Per fi, me'n puc anar a dormir tranquil.” Tot i això, aquella mateixa nit rep un correu inesperat: algú havia registrat el nom i la idea de la seva app quinze dies abans i els reclamava la propietat. “No el vaig registrar perquè no tenia els diners.”, recorda.
En lloc d’aturar-se, Laurent i el seu equip reaccionen ràpid: en dos dies fan un rebranding complet cap el nom de Thalio, que els porta moltes visualitzacions a les xarxes i, finalment, ho llançen a l’App Store. “Al final, crec que una marca no la fa el nom, sinó els valors i les persones que hi ha al darrere”, reflexiona. La lliçó és clara: convertir els obstacles en oportunitats pot fer que un projecte surti més fort que mai.
Consell 5. Comparteix, valida i avança
Amb la intel·ligència artificial, explica, “tens superpoders. En un cap de setmana pots tenir una primera versió de producte.” Però crear no és suficient: cal parlar amb la gent, mostrar el producte i escoltar feedback per decidir els següents passos. També subratlla la importància de compartir el procés a les xarxes socials: “Hauria d’haver començat abans. No tinguis por de compartir el que estàs aprenent.”
Per Sergi Laurent, la sort no existeix sola. És preparació més oportunitat. I sobretot, acció constant. Sense promeses fàcils ni camins rectes, però amb una convicció que no trontolla: continuar avançant fins que el camí es construeixi sota els peus.
