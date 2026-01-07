Detecten un nou focus de dermatosi nodular en una granja de Campany i caldrà sacrificar 106 vaques
El brot obliga a mantenir les restriccions en diversos municipis que les haguessin aixecat dijous
El departament d’Agricultura ha detectat un nou brot de dermatosi nodular contagiosa (DNC) en una granja de Capmany que no havia vacunat tot el ramat. Segons ha informat la Generalitat, tot i que una part dels animals estaven immunitzats, s’ha ordenat el sacrifici dels 106 bovins de l’explotació. Aquest és el divuitè focus confirmat a Catalunya des de l’inici del brot, i l’últim cas detectat fins ara era del 24 d’octubre.
La coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha explicat en declaracions a l’ACN que es tracta d’una explotació de ramaderia extensiva, fet que hauria dificultat que el pagès pogués arreplegar totes les vaques per completar la vacunació. Serrat ha criticat que l’administració no s’hagi assegurat que tots els animals de la comarca haguessin rebut el vaccí i ha remarcat que “si l’obligació és vacunar, s’ha de fer complir”.
Arran de la detecció del focus de Capmany, el departament d’Agricultura ha informat que es tornaran a aplicar restriccions sanitàries a les explotacions situades en un radi de 30 quilòmetres al voltant de la granja afectada, amb una durada mínima de 45 dies. Durant aquest període, també es procedirà a la immobilització del bestiar de les explotacions incloses dins d’aquest perímetre, d’acord amb els protocols sanitaris vigents.
El primer brot
El primer brot de dermatosi nodular contagiosa a Catalunya es va declarar el 3 d’octubre en una explotació de Castelló d’Empúries. Segons dades facilitades per les organitzacions agràries, la malaltia ha afectat un total de 17 explotacions, 16 a l’Alt Empordà i una al Gironès, i ha obligat a sacrificar més de 2.500 caps de bestiar boví. El 7 de novembre, el Departament d’Agricultura va informar que “s’estava assolint” la contenció del brot, després que l’últim positiu confirmat fos el del 24 d’octubre.
En el marc del calendari de desescalada sanitària, el 26 de desembre es van aixecar les restriccions aplicades al radi de Cassà de la Selva, mentre que el 8 de gener estava previst retirar-les també al radi de Castelló d’Empúries. Amb la detecció del nou focus de Capmany, però, el departament ha informat que les restriccions s’hauran de mantenir en alguns municipis inclosos dins d’aquest segon perímetre.
Així mateix, Agricultura ha detallat que en els perímetres més propers als focus de Castelló d’Empúries i Cassà de la Selva s’ha vacunat el 99% del bestiar boví. Tot i això, el Departament admet que no es pot determinar si hi ha altres explotacions amb vacunacions parcials, com ha estat el cas de la granja de Capmany. En aquest context, el departament d’Agricultura ha establert un termini límit fins al 31 de gener per completar la vacunació dels bovins. A partir d’aquesta data, no s’autoritzaran moviments d’animals no vacunats, segons ha informat la Conselleria.
Compensacions econòmiques
Pel que fa a les compensacions econòmiques, el 30 de desembre la Generalitat va començar a abonar el primer dels dos pagaments previstos a les explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Segons va informar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, abans del 31 de desembre es van pagar 4,8 milions d’euros corresponents a 13 explotacions, mentre que al gener està previst abonar els 1,5 milions d’euros restants a les quatre granges pendents, fins a sumar un total de 6,3 milions d’euros en indemnitzacions.
El conseller també va indicar que, a més d’aquestes compensacions, el departament preveu ajudes complementàries per facilitar la transició de les explotacions afectades, que hauran de recuperar progressivament el seu potencial productiu, segons va explicar en declaracions públiques.
