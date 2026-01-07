Les rebaixes generaran més de 2.500 contractes a Girona, segons Randstad
Després de tancar la campanya de Nadal, els comerços han donat aquesta setmana el tret de sortida a la temporada de rebaixes. Enguany, es preveu que la campanya generi fins a 2.515 contractes a les comarques gironines, un 2,1% menys que l'any passat, segons l'empresa de recursos humans Randstad.
Al conjunt de Catalunya, la companyia assegura que es registraran 26.170 firmes, un 0,3% menys que l'any anterior (26.250). Per províncies, Barcelona liderarà en volum amb un total de 19.995 contractes (-0,6%), seguida de Girona. Tot i tenir la menor quantitat de firmes, Lleida serà la província catalana amb més creixement de la contractació, amb 1.255 firmes, un 4,6% més, mentre que Tarragona arribarà a les 2.405 firmes, un 1,9% més.
"La contractació per a la campanya de rebaixes registrarà aquest any un lleuger augment gràcies a unes perspectives favorables del consum, que impulsaran un increment de l'ocupació molt destacada al comerç en un dels moments més importants de l'any", assenyala Oriol Domínguez, director general de Treball Temporal de la zona Est de Randstad.
Contractació per sectors
En el conjunt del mercat laboral a Espanya aquesta campanya generarà un total de 143.495 contractacions, fet que suposa un augment del 2,5% respecte a l'any anterior, quan es van registrar 139.950 contractes, segons apunta Randstad.
El sector del transport i la logística continua sent el principal generador d'ocupació en aquesta campanya, amb 79.760 contractes previstos, cosa que representa el 55,6% del total, tot i que experimentarà un lleuger descens del 3,8% en el volum de contractació. Per contra, el comerç experimenta un repunt important en la contractació, de l'11,7%, fins a les 63.735 firmes. Els perfils més demandats per a aquesta campanya són empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem, transportistes, dependents i personal d'atenció al client
En termes absoluts, Catalunya, la Comunitat de Madrid (23.330) i Andalusia (23.215) destaquen com les regions amb més volum de contractes, acumulant en conjunt el 50,6% de totes les firmes previstes per a aquesta campanya. A nivell estatal, Catalunya és una de les tres comunitats autònomes que registren lleugeres caigudes en la contractació, juntament amb Galícia (-1%) i Astúries (-0,2%).
D'altra banda, La Rioja es posiciona com la comunitat autònoma amb el major creixement percentual, amb un increment del 8,9%, i arriba a les 735 contractacions. El segueixen, el País Valencià (6,9%), Castella-la Manxa (5,8%) i les Canàries (5%).
