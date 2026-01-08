Aquesta és la hipoteca mitjana que demanen els gironins
La província de Girona registra la pujada més gran del preu de l'habitatge de tot Catalunya
La pujada sostinguda del preu mitjà de compra de l’habitatge a les comarques gironines durant el 2025 ha tingut un impacte directe en el finançament necessari per accedir a un pis. Segons el darrer informe de la taxadora Tinsa, la hipoteca mitjana contractada a la província de Girona s’ha situat en 167.131 euros, una de les xifres més elevades de tot l’Estat.
Aquest import situa Girona molt per sobre de la mitjana espanyola, que el 2025 es va situar en 160.405 euros, i només queda per darrere de cinc províncies: Guipúscoa (182.522 euros), Barcelona (194.151 euros), Màlaga (215.340 euros), Madrid (247.985 euros) i les Illes Balears (276.375 euros). La resta de territoris registren hipoteques mitjanes clarament inferiors, especialment a les províncies de l’interior peninsular.
El preu creix un 10,5%
L’elevat import del crèdit està directament relacionat amb l’encariment del preu mitjà de compra de l’habitatge. A la província de Girona, el valor mitjà s’ha situat en 2.058 euros per metre quadrat, després d’un increment interanual del 10,5%, el més elevat de tot Catalunya. Aquesta evolució ha obligat les llars gironines a recórrer a imports hipotecaris cada vegada més alts per poder accedir a la compra.
A Girona ciutat, tot i que l’increment del preu ha estat més moderat, el preu mitjà de compra de l’habitatge és encara més elevat. A tancament del 2025, el valor mitjà se situa en 2.293 euros per metre quadrat, amb una pujada interanual del 7,6%. Aquesta combinació de preus elevats i creixements sostinguts contribueix a tensionar el mercat del crèdit hipotecari també a la capital.
L’impacte de les hipoteques elevades es reflecteix en la quota hipotecària mitjana, que a la província de Girona s’enfila fins als 850 euros mensuals. Aquesta xifra supera àmpliament la mitjana estatal, fixada en 795 euros al mes, i torna a situar Girona entre les províncies amb un cost mensual més elevat per pagar una hipoteca, només per darrere de Guipúscoa, Barcelona, Màlaga, Madrid i les Illes Balears.
Malgrat aquest context, la directora del Servei d’Estudis de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, apunta que l’escenari de finançament es manté relativament estable. Segons explica, “s’anticipa que els tipus d’interès de referència es mantinguin al voltant del 2%, fet que permetria sostenir la demanda residencial en nivells similars als actuals, en un entorn de resistència de l’ocupació, moderació de la inflació i normalització progressiva del mercat hipotecari”.
