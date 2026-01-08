L'empresa Food for Joe es queda amb l'antiga nau de Naturitas a Massanes
La companyia d'alimentació cuinada natural per a gossos i gats ha invertit més de 450.000 euros en el seu primer magatzem logístic propi
Food for Joe, empresa especialitzada en alimentació cuinada natural per a gossos i gats, ha posat en marxa el seu primer magatzem logístic propi a Massanes, ocupant l’antiga nau de Naturitas al municipi. La nova instal·lació, operativa des del setembre, representa, segons detallen des de la companyia, un pas estratègic clau en el procés d’expansió de la firma i permetrà assumir una part significativa del seu creixement previst per als pròxims anys.
El nou centre logístic compta amb una superfície d’uns 4.000 metres quadrats i permet gestionar aproximadament el 60% dels enviaments totals de Food for Joe a tot l’Estat, tant del canal directe al consumidor —basat principalment en subscripcions— com del canal B2B, que inclou botigues especialitzades i clíniques veterinàries. La posada en funcionament del magatzem ha suposat una inversió superior als 450.000 euros, destinada sobretot a la instal·lació de cambres de congelació amb capacitat per a més de 250 palets, una infraestructura clau per garantir la correcta conservació del producte.
Dues empreses fundades per Josep Casas
Food for Joe va ser fundada l’any 2021 per Albane Sabatier i el gironí Josep Casas, enginyer i emprenedor amb una àmplia trajectòria en el sector del benestar i la salut, i cofundador també de Naturitas. Precisament, la nau que ara ocupa Food for Joe havia estat el centre logístic de Naturitas des del 2019, fins que la companyia va decidir externalitzar aquesta activitat per manca d’espai per continuar creixent.
Naturitas va anunciar el tancament del centre logístic de Massanes després d’argumentar que les instal·lacions havien arribat al límit de capacitat i que necessitava una nau de dimensions superiors per gestionar el volum creixent de comandes. La decisió va comportar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que va afectar uns 150 treballadors, amb un acord d’indemnitzacions de 40 dies per any treballat i un pla de recol·locació pactat amb el comitè d’empresa.
Creixement accelerat
En el cas de Food for Joe, l’aposta logística s’emmarca en una trajectòria de creixement molt accelerada. La companyia va tancar el 2025 amb una facturació pròxima als 8,9 milions d’euros, gairebé duplicant els ingressos de l’any anterior, quan havia assolit els 5,2 milions. Actualment produeix vuit tones diàries d’aliment cuinat al seu obrador de Galícia, compta amb més de 15.000 clients recurrents i és present en més de 650 punts de venda especialitzats.
Per sostenir aquest creixement, Food for Joe ha completat tres rondes d’inversió per un import total de tres milions d’euros i recentment ha obtingut un "venture debt" de dos milions d’euros amb CaixaBank. De cara a aquest 2026, la companyia preveu un increment de vendes d’entre el 35% i el 40%, amb l’objectiu de reforçar el seu lideratge a Espanya i consolidar la seva presència a mercats com França, Itàlia i Portugal.
Amb un equip de 70 persones, Food for Joe opera en un segment cada cop més competitiu, marcat per l’auge de l’alimentació cuinada per a mascotes. El seu model es basa en receptes elaborades al buit i a baixa temperatura per preservar els nutrients, combinant el lliurament a domicili amb la presència en botigues especialitzades i clíniques veterinàries.
