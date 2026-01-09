Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
Segons Idealista, de les 44 localitats estudiades a les comarques gironines només 10 mantenen un preu del metre quadrat per sota dels 1.500 euros
El preu de l'habitatge continua escalant a les comarques gironines. La manca de pisos disponibles es manté com un dels principals factors que expliquen aquesta escalada de preus. Tot i l’augment de la promoció de noves construccions, l’oferta continua sent insuficient per absorbir la demanda, un escenari que apunta a noves pujades i que ja deixa fora del mercat una part significativa de la població.
Segons dades del portal immobiliari Idealista, el preu del metre quadrat a la província de Girona va tancar l'any situant-se en una mitjana de 2.657 euros, un 9,2% més car que fa un any. Un increment similar al que apunta la taxadora Tinsa, que calcula un encariment del 10,5%, malgrat que situa el preu mitjà força per sota, a 2.508 euros per metre quadrat.
A escala municipal, la tendència és molt similar. Les principals poblacions de la província de Girona registren increments generalitzats dels preus i són ben pocs els municipis on s’observen descensos. Aquesta evolució fa que trobar habitatges a preus assequibles sigui cada vegada més difícil, fins i tot optant per canviar de municipi dins la mateixa província.
Segons l’anàlisi d’Idealista, de les 44 localitats o zones estudiades a les comarques gironines, només 10 mantenen encara un preu del metre quadrat per sota dels 1.500 euros. En aquests casos, comprar un pis de 80 metres quadrats encara permet situar el pressupost per sota dels 120.000 euros, una opció que esdevé cada cop més excepcional dins del mercat immobiliari gironí.
El municipi gironí més econòmic de la llista és Arbúcies, on els propietaris reclamen una mitjana de 1.208 euros per metre quadrat, una xifra un 17,6% més alta que la de l'any passat. Així, comprar un pis de 80 metres quadrats pot costar menys de 100.000 euros, segons aquestes xifres.
El segueix Hostalric, on els habitatges a la venda en aquests moments s'ofereixen per una mitjana de 1.256 euros per metre quadrat, amb un increment del 2,5% que han experimentat el darrer any. Darrere se situa Riudarenes, amb 1.257 per metre; Salt, amb 1.308 euros; Riells i Viabrea, amb 1.374 euros; 1.374, amb 1.382 o Ripoll, amb 1.428.
També es mantenen per sota d'aquesta barrera poblacions com la Bisbal d'Empordà, amb 1.446 euros per metre quadrat; Maçanet de la Selva, amb una oferta que ronda els 1.447 euros per metre; i Vidreres, amb 1.465.
Els més cars
A l'altre extrem, la població amb els preus més cars és Cadaqués, amb 6.760 euros per metre quadrat, tot i que ha registrat una baixada del preu del 5,1% en l'últim any. Per darrere se situa Begur, on ja es demanen 4.062 euros per metre, un 6,6% més que fa un any; o Port de la Selva, amb 3.886 euros (-7,5%).
Per sobre dels 3.000 euros també se situen Castell-Platja d'Aro, amb 3.876 euros; Navata, amb 3.440 euros; Benidorm, amb 3.362 euros; Empuriabrava, amb 3.378 euros; Roses, amb 3.297 euros; L'Escala, amb 3.266; Tossa de Mar, amb 3.254 euros; Pals, amb 3.067 euros; Llívia, amb 3.064; Palamós, amb 3.049 euros; i Puigcerdà, amb 3.005 euros per metre quadrat.
