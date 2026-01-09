Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesosagenda cap de setmanaatropellament Bescanómort Salvador Escribàcrim Helena Jubanyfinançament autonòmic
instagramlinkedin

Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats

Segons Idealista, de les 44 localitats estudiades a les comarques gironines només 10 mantenen un preu del metre quadrat per sota dels 1.500 euros

Exterior d'una immobiliària a Girona.

Exterior d'una immobiliària a Girona. / Aniol Resclosa

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

El preu de l'habitatge continua escalant a les comarques gironines. La manca de pisos disponibles es manté com un dels principals factors que expliquen aquesta escalada de preus. Tot i l’augment de la promoció de noves construccions, l’oferta continua sent insuficient per absorbir la demanda, un escenari que apunta a noves pujades i que ja deixa fora del mercat una part significativa de la població.

Segons dades del portal immobiliari Idealista, el preu del metre quadrat a la província de Girona va tancar l'any situant-se en una mitjana de 2.657 euros, un 9,2% més car que fa un any. Un increment similar al que apunta la taxadora Tinsa, que calcula un encariment del 10,5%, malgrat que situa el preu mitjà força per sota, a 2.508 euros per metre quadrat.

A escala municipal, la tendència és molt similar. Les principals poblacions de la província de Girona registren increments generalitzats dels preus i són ben pocs els municipis on s’observen descensos. Aquesta evolució fa que trobar habitatges a preus assequibles sigui cada vegada més difícil, fins i tot optant per canviar de municipi dins la mateixa província.

Preu de l'habitatge als municipis gironins

Dades del portal Idealista

Segons l’anàlisi d’Idealista, de les 44 localitats o zones estudiades a les comarques gironines, només 10 mantenen encara un preu del metre quadrat per sota dels 1.500 euros. En aquests casos, comprar un pis de 80 metres quadrats encara permet situar el pressupost per sota dels 120.000 euros, una opció que esdevé cada cop més excepcional dins del mercat immobiliari gironí.

El municipi gironí més econòmic de la llista és Arbúcies, on els propietaris reclamen una mitjana de 1.208 euros per metre quadrat, una xifra un 17,6% més alta que la de l'any passat. Així, comprar un pis de 80 metres quadrats pot costar menys de 100.000 euros, segons aquestes xifres.

El segueix Hostalric, on els habitatges a la venda en aquests moments s'ofereixen per una mitjana de 1.256 euros per metre quadrat, amb un increment del 2,5% que han experimentat el darrer any. Darrere se situa Riudarenes, amb 1.257 per metre; Salt, amb 1.308 euros; Riells i Viabrea, amb 1.374 euros; 1.374, amb 1.382 o Ripoll, amb 1.428.

També es mantenen per sota d'aquesta barrera poblacions com la Bisbal d'Empordà, amb 1.446 euros per metre quadrat; Maçanet de la Selva, amb una oferta que ronda els 1.447 euros per metre; i Vidreres, amb 1.465.

Els més cars

A l'altre extrem, la població amb els preus més cars és Cadaqués, amb 6.760 euros per metre quadrat, tot i que ha registrat una baixada del preu del 5,1% en l'últim any. Per darrere se situa Begur, on ja es demanen 4.062 euros per metre, un 6,6% més que fa un any; o Port de la Selva, amb 3.886 euros (-7,5%).

Notícies relacionades i més

Per sobre dels 3.000 euros també se situen Castell-Platja d'Aro, amb 3.876 euros; Navata, amb 3.440 euros; Benidorm, amb 3.362 euros; Empuriabrava, amb 3.378 euros; Roses, amb 3.297 euros; L'Escala, amb 3.266; Tossa de Mar, amb 3.254 euros; Pals, amb 3.067 euros; Llívia, amb 3.064; Palamós, amb 3.049 euros; i Puigcerdà, amb 3.005 euros per metre quadrat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
  2. Dos denunciats a Celrà per vendre dues escopetes antigues en un mercat de segona mà
  3. Desenes de tractors tallen l'AP-7 a l'Empordà en protesta per l'acord del Mercosur
  4. Cada dia em veu un metge diferent
  5. Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
  6. El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients
  7. La DGT comença a multar els patinets elèctrics que no compleixin amb la nova normativa 2026
  8. Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi

Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats

Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats

Míchel: “Si guanyem l’Osasuna, serà una primera volta d’aprovat pelat”

Míchel: “Si guanyem l’Osasuna, serà una primera volta d’aprovat pelat”

Més d’1,4 milions d’euros per reforçar la recollida selectiva a les comarques gironines

Més d’1,4 milions d’euros per reforçar la recollida selectiva a les comarques gironines

El Jardí Marimurtra de Blanes tanca el 2025 amb un rècord històric de 235.000 visitants coincidint amb el centenari

El Jardí Marimurtra de Blanes tanca el 2025 amb un rècord històric de 235.000 visitants coincidint amb el centenari

El Govern proposa donar 21.000 milions més a les comunitats amb el nou model de finançament autonòmic

El Govern proposa donar 21.000 milions més a les comunitats amb el nou model de finançament autonòmic

Els països de la UE avalen per majoria la firma de l'acord del Mercosur malgrat les protestes dels agricultors

Els països de la UE avalen per majoria la firma de l'acord del Mercosur malgrat les protestes dels agricultors

Els pagesos gironins confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Els pagesos gironins confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Girona posarà el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià a una passera que travessa l’Onyar

Girona posarà el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià a una passera que travessa l’Onyar
Tracking Pixel Contents