Els pagesos gironins confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Els manifestants segueixen tallant l'AP-7 i demanen a la societat que s'afegeixi a la protesta

Els pagesos plantant un pi a l'autopista.

Els pagesos plantant un pi a l'autopista. / Gerard Vilà (ACN)

Gerard Vilà / ACN

Aleix Freixas / ACN

Pontós

Els pagesos gironins mantenen l'esperança que el tall de l'autopista a Pontós serveixi per "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur després de l'aval de la UE. Aquest divendres s'ha acordat la signatura que hauria de tenir lloc dilluns, però els pagesos consideren que la mobilització pot fer canviar de parer les administracions. Per això els manifestants han anunciat que seguiran amb la mobilització i han demanat a la societat que s'afegeixi a la protesta. El portaveu de Revolta Pagesa a la demarcació de Girona, Jordi Ginebreda, recorda que "la política és molt complicada però no hem de perdre l'esperança".

Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats

Míchel: “Si guanyem l’Osasuna, serà una primera volta d’aprovat pelat”

Més d’1,4 milions d’euros per reforçar la recollida selectiva a les comarques gironines

El Jardí Marimurtra de Blanes tanca el 2025 amb un rècord històric de 235.000 visitants coincidint amb el centenari

El Govern proposa donar 21.000 milions més a les comunitats amb el nou model de finançament autonòmic

Els països de la UE avalen per majoria la firma de l'acord del Mercosur malgrat les protestes dels agricultors

Els pagesos gironins confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Girona posarà el nom de l’actriu i directora de teatre Cristina Cervià a una passera que travessa l’Onyar

