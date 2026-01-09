Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els pagesos mantenen els talls a Pontós, el port de Tarragona i Fondarella a l'espera de la reunió amb Ordeig

També hi ha protestes a la C-16 entre Casserres i Berga i restriccions als camions a l'N-II i la GI-513 a Girona

Pagesos treballant al matì a l'AP-7 a Pontós

ACN

Els pagesos mantenen els talls a l'AP-7 a Pontós, als accessos al Port de Tarragona (A-27 i T11) i a Fondarella (A-2) a l'espera de la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La trobada serà aquesta tarda cap a les 16h a Tarragona, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. Els pagesos han passat la nit a les carreteres en senyal de protesta per l'acord entre la UE i el Mercosur, que aquest divendres afronta un dia clau a Brussel·les per desencallar-se. També està tallada la C-16 entre Casserres i Berga per una manifestació. El Servei Català de Trànsit també informa que es mantenen les restriccions als camions a l'N-II entre Bàscara i Pontós i a la GI-513 a Cornellà de Terri.

En concret, els talls de trànsit són a l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls; a l'A27 i T-11 als accessos al port de Tarragona per l'A-27 i la T-11 i a l'A-2 entre Bell-lloc d'Urgell i Mollerussa.

Pere Roqué, president d'ASAJA Catalunya, ha defensat en declaracions a l'ACN que les protestes es fan "per la seguretat alimentària". "Emplacem Europa a votar en contra per poder continuar treballant", ha afirmat.

Roqué ha dit que els agradaria que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, digués que "el Govern està en contra de l'acord de Mercosur". "No sabem si ho dirà o no, però també emplacem el Parlament a fer una declaració institucional en contra", ha apuntat. Segons ell, missatges d'aquest tipus farien que "la gent de la pagesia i la ramaderia s'adonés que els polítics que tenim serveixen i estan al costat del poble".

De fet, està previst que aquesta tarda els pagesos es reuneixin amb Ordeig a Tarragona. Allà, els pagesos també han passat la nit dormint en tendes de campanya, remolcs i vehicles a l'accés del Port. Els agricultors volen mantenir el tall a l'A-27 fins diumenge i a Ordeig li volen exigir que es posicioni en contra del tractat comercial.

El president d'ASAJA Catalunya ha remarcat que França votarà aquest divendres en contra del Mercosur, i ha lamentat que el ministre espanyol, Luís Planas, hagi dit que no serà perjudicial. "És una declaració fora de lloc", ha lamentat.

A Pontós, a l'Alt Empordà, el portaveu de Revolta Pagesa a les comarques gironines, Jordi Ginebreda, ha assegurat que l'acord del Mercosur "és un problema col·lectiu" que afectarà la salut pública i l'economia, entre molts altres sectors.

Ginebreda ha dit que la seva intenció és passar tot el cap de setmana a la carretera. De fet, ha animat a la gent a apuntar-se a la protesta perquè considera que l'acord amb Mercosur "afecta a tothom".

Després de passar la primera nit a l'autopista, els manifestants als diversos punts del país asseguren que no marxaran i mantenen el tall de forma indefinida.

