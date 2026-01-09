Illa i Puente formalitzaran la constitució de l’empresa mixta de Rodalies dilluns
L’acte oficial entre el president i el ministre tindrà lloc al Palau de la Generalitat / La companyia estarà presidida per la consellera de Territori
Cristina Buesa
Salvador Illa i el ministre Óscar Puente solemnitzaran dilluns la constitució de l’empresa mixta de Rodalies. Serà un acte formal al Palau de la Generalitat, com també va protagonitzar al seu dia el president amb l’acord per l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat, al juny. Aquesta vegada serà el titular de Transports que es desplaçarà a la capital catalana per formalitzar un tràmit que ja només està pendent de la signatura oficial a la notaria per part del Govern i Renfe.
Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, en aquestes últimes hores s’ultimen els noms de les nou persones que formaran part del consell d’administració de la societat mercantil, cinc representants designats per la Generalitat i quatre per l’operadora ferroviària, que cedirà un lloc a un representant dels treballadors. Aquesta elecció de perfils i els compromisos d’Illa i Puente, en una setmana marcada per l’acord de finançament, han retardat la cita.
De fet, a mitjan desembre el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ja va explicar en una entrevista amb aquest diari que només quedaven els últims serrells i que, abans d’acabar el 2025, es podria estampar la signatura. No obstant, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anat justificant el retard per "motius d’agenda". L’última vegada que es va referir al tema, dimecres en la roda de premsa després del Consell de Govern, va ser per dir que seria abans d’acabar el mes de gener. Serà dilluns, 12 de gener, al matí, amb el 2026 estrenat.
Justament Paneque serà la persona designada com a presidenta de la nova Rodalies de Catalunya SA. Els estatuts planifiquen que la persona que dirigeixi el departament ocuparà automàticament aquest càrrec. A més, hi haurà un director general que portarà el dia a dia de la companyia mixta, en què les decisions necessitaran el 60% del capital i estarà participada en un 50,1% per Renfe i en un 49,9% per la Generalitat. La majoria accionarial de Renfe en l’empresa pública respon a les pressions que al març van fer els treballadors de l’operadora, amb una convocatòria de vaga inclosa que van anul·lar l’últim moment.
La presidència tindrà vot de qualitat, fet que ha enarborat el Govern com a garantia d’independència, però que l’oposició al Parlament, concretament Junts, ha considerat una "submissió" a Madrid. No pensen pas el mateix a ERC, que des del primer moment han avalat el nou ens i consideren que era un primer pas vàlid en l’assumpció de competències. A més, segons confirmen fonts republicanes, la designació d’alguns dels noms es consensuaria amb ells les últimes hores.
Els nou membres del consell d’administració seran nomenats per un termini de sis anys prorrogables, tal com marquen els estatuts de l’empresa mixta, que van ser ratificats a l’estiu pels òrgans de govern de Renfe (al juny), el Consell de Ministres i el Govern de la Generalitat (a finals de juliol). El capital inicial amb què arrencarà la companyia serà d’1,557 milions d’euros.
Operativa l’any que ve
Amb l’acte de dilluns a Barcelona, al qual també està confirmada l’assistència del president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, s’oficialitza la creació de la societat mercantil, tot i que no serà operativa fins a l’any que ve. A banda del pas per la notaria, que les fonts consultades titllen de pas purament formal, aquests mesos s’hauran de portar a terme altres tràmits, com ara la sol·licitud de la nova llicència ferroviària a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), pas imprescindible per operar sota el paraigua de Rodalies de Catalunya.
A banda, la futura companyia haurà d’elaborar un sistema de gestió de la seguretat (SGS) propi i obtenir el certificat de seguretat de l’AESF. El Govern, a més, treballa en el disseny de la futura estructura de gestió de Rodalies de Catalunya, juntament amb l’enginyer expert en infraestructures ferroviàries Manel Villalante, que havia ocupat càrrecs tant en la Generalitat com en el Ministeri de Foment, l’Ajuntament de Barcelona, Renfe, TMB i Ferrocarrils de la Generalitat.
Precisament un dels primers laboratoris en els quals s’haurien d’assajar aquestes millores seria l’R1, la línia del Maresme, la primera que serà traspassada a Catalunya. De fet, les competències transferides ja estan avalades per la comissió bilateral d’infraestructures i les administracions corresponents des de principis de l’any passat. Però encara falten gestions sobre la descatalogació de la infraestructura de la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG, en les sigles en espanyol) i, sobretot, pactar la transferència econòmica anual a fi de mantenir-la.
