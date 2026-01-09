El negoci dels cotxes de segona mà a Girona genera més de 700 milions d’euros
Durant el 2025 es van registrar 38.437 operacions de compravenda de turismes d’ocasió
El mercat del cotxe de segona mà va mantenir un elevat nivell d’activitat a les comarques gironines al llarg del 2025, fins a assolir un volum de negoci superior als 700 milions d’euros. En total, a la demarcació es van registrar 38.437 operacions de compravenda de turismes d’ocasió, una xifra que suposa una estabilitat al mercat, amb una lleugera caiguda del 0,3% respecte al 2024, però una pujada del 7,8% en comparació al 2023, segons les dades facilitades per les patronals Ganvam i Faconauto.
Segons les darreres dades del baròmetre de la plataforma de mobilitat coches.net, el preu dels cotxes de segona mà a Catalunya es va situar en 19.265 euros al novembre, un 0.77% més que a finals del 2024. Si multipliquem aquest preu mitjà per les operacions registrades a la província, suposa un volum de negoci de 740,4 milions d’euros.
Per sota dels 18.000 euros
A nivell estatal, el mercat del vehicle d'ocasió va confirmar al novembre el canvi de tendència iniciat després de l'estiu. El preu mitjà d'oferta es va situar en 17.947 euros, i es va tornar a col·locar per sota de la barrera dels 18.000 euros després de tres mesos consecutius per sobre d'aquest llindar. En termes interanuals, el mercat va mantenir una evolució a l'alça, amb un creixement del 3,5%.
Marcel Blanes, responsable de Relacions Institucionals de coches.net, assegura que "que el preu mitjà es torni a situar per sota dels 18.000 euros després de l'estiu confirma que el mercat ha entrat en una fase d'ajust més ordenada. Els valors segueixen creixent en termes interanuals, però ho fan de forma més continguda i amb una clara polarització: el vehicle encarint-se".
Ajust de preus
Així, l’ajust dels preus no va ser homogeni. Només els cotxes més joves —seminous i vehicles de fins a tres anys— van registrar descensos, mentre que els diferents trams de més antiguitat van consolidar pujades, especialment en els models amb més d’una dècada d’antiguitat.
Els vehicles seminous (0 anys) es van situar al novembre en 34.060 euros, amb un acusat descens interanual del 11,8%. Els cotxes d’entre un i tres anys també van ajustar preus, amb una variació interanual ja en negatiu del 0,6%, fins als 28.047 euros. A partir dels quatre anys, el comportament del mercat es va invertir.
Els vehicles de quatre a cinc anys van mantenir una evolució relativament estable al voltant dels 24.185 euros, tot i una pujada anual del 2,1%, mentre que els de sis a deu anys van arribar als 18.267 euros, amb un increment interanual del 3,6%.
L’encariment es va accentuar en els trams de més antiguitat. Els cotxes d’onze a quinze anys van augmentar un 6,3%, fins als 10.767 euros, i els de més de quinze anys ho van fer un 6,7%, situant-se en 6.658 euros.
A Catalunya, el mercat d’ocasió tanca el 2025 amb un creixement del 3%, fins a assolir les 301.127 unitats venudes. Al conjunt de l’Estat es van vendre 2.218.824 cotxes de segona mà, un 4,2% més que l’any 2024, segons les dades de Ganvam i Faconauto. Així, per cada turisme nou es van vendre a Espanya 1,9 de segona mà.
Més cotxes elèctrics
Si s’analitza el mercat segons el tipus de motor, el dièsel va registrar un lleuger retrocés (-0,8%), tot i que va continuar sent el combustible majoritari en el mercat de segona mà, amb prop de la meitat de les operacions (49%) el 2025. La gasolina es va situar en segon lloc, amb el 36% de les vendes, després d’un increment del 2,3%.
Els vehicles electrificats, malgrat tenir encara un pes reduït, van mantenir una tendència clarament a l’alça. El mercat d’ocasió ha contribuït a reduir la barrera del preu d’accés i a apropar la mobilitat de zero emissions a un públic més ampli. En aquest context, els elèctrics purs d’ocasió, que van representar l’1,3% del total el 2025, van augmentar les vendes un 53,3%, mentre que els híbrids endollables, amb una quota del 2%, van créixer un 43,7% al tancament de l’any.
