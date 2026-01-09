Els pagesos gironins aguanten la pluja en el tall de l'AP-7: "No marxarem"
El mal temps no espanta els manifestants que fan una crida a la gent a sumar-se a la protesta
La pluja ha desafiat la protesta dels pagesos gironins que hi ha a Pontós on tenen l'autopista tallada. Això ha obligat a més d'un centenar de persones refugiar-se sota coberts fets amb bales de palla i veles que hi ha enmig de la carretera. Són estructures improvisades que ja han servit per passar la nit i ara serveixen de refugi de l'aigua. Tots ells han replegat taules, olles i estufes perquè no es mullin. Malgrat tot, els organitzadors mantenen la mobilització activa i conviden la gent a sumar-se al tall. Asseguren que no marxaran fins que es revoqui l'acord amb Mercosur, faci el temps que faci. En paral·lel, cada vegada són més els vehicles que s'acumulen a l'N-II a conseqüència de la restricció que només deixa circular turismes.
Una piscina de purins enmig de l'autopista
Els pagesos han construït una piscina de purins, com a acció de protesta en el marc de les mobilitzacions agràries que s’estan duent a terme aquests dies. La instal·lació consisteix en una bassa formada a partir d’una gran acumulació de terra al mig de la via, una imatge que s’ha difós a través de les xarxes socials i que ha generat reaccions entre els usuaris.
Segons ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies (ACN), que és sobre el terreny cobrint la protesta, la bassa no està plena i no s’hi han abocat purins fins ara. Fonts presents al lloc expliquen que l’espai es podria omplir amb l’aigua de la pluja, que està caient amb intensitat a la zona.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Dos denunciats a Celrà per vendre dues escopetes antigues en un mercat de segona mà
- Desenes de tractors tallen l'AP-7 a l'Empordà en protesta per l'acord del Mercosur
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Cada dia em veu un metge diferent
- El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients
- La DGT comença a multar els patinets elèctrics que no compleixin amb la nova normativa 2026