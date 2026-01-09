Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesosagenda cap de setmanaatropellament Bescanómort Salvador Escribàcrim Helena Jubanyfinançament autonòmic
instagramlinkedin

Els pagesos gironins aguanten la pluja en el tall de l'AP-7: "No marxarem"

El mal temps no espanta els manifestants que fan una crida a la gent a sumar-se a la protesta

Pagesos es concentren en un cobert que hi ha a l'autopista durant el tall de la carretera a Pontós.

Pagesos es concentren en un cobert que hi ha a l'autopista durant el tall de la carretera a Pontós. / ACN

ACN

ACN

Pontós

La pluja ha desafiat la protesta dels pagesos gironins que hi ha a Pontós on tenen l'autopista tallada. Això ha obligat a més d'un centenar de persones refugiar-se sota coberts fets amb bales de palla i veles que hi ha enmig de la carretera. Són estructures improvisades que ja han servit per passar la nit i ara serveixen de refugi de l'aigua. Tots ells han replegat taules, olles i estufes perquè no es mullin. Malgrat tot, els organitzadors mantenen la mobilització activa i conviden la gent a sumar-se al tall. Asseguren que no marxaran fins que es revoqui l'acord amb Mercosur, faci el temps que faci. En paral·lel, cada vegada són més els vehicles que s'acumulen a l'N-II a conseqüència de la restricció que només deixa circular turismes.

La piscina de purins a l'AP-7, a Pontós

La piscina de purins a l'AP-7, a Pontós / Anti-Radars Garrotxa

Una piscina de purins enmig de l'autopista

Els pagesos han construït una piscina de purins, com a acció de protesta en el marc de les mobilitzacions agràries que s’estan duent a terme aquests dies. La instal·lació consisteix en una bassa formada a partir d’una gran acumulació de terra al mig de la via, una imatge que s’ha difós a través de les xarxes socials i que ha generat reaccions entre els usuaris.

Notícies relacionades i més

Segons ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies (ACN), que és sobre el terreny cobrint la protesta, la bassa no està plena i no s’hi han abocat purins fins ara. Fonts presents al lloc expliquen que l’espai es podria omplir amb l’aigua de la pluja, que està caient amb intensitat a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents