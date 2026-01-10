Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els gironins paguen cada mes de mitjana una de les quotes hipotecàries més altes d'Espanya

La hipoteca mitjana concedida a les comarques gironines se situa en 167.131 euros

L’aparador d’una immobiliària, en una imatge d’arxiu.

L'aparador d'una immobiliària, en una imatge d'arxiu. / Jordi Otix

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

El cost mensual de la hipoteca que paguen les famílies gironines se situa entre els més elevats de tot l’Estat. A la província de Girona, la quota hipotecària mitjana ha arribat als 850 euros mensuals durant el 2025, segons el darrer informe de la taxadora Tinsa. Aquesta xifra supera àmpliament la mitjana espanyola, fixada en 795 euros al mes, i consolida Girona com una de les demarcacions amb un accés a l’habitatge més car pel que fa al pagament mensual.

Quota hipotecària mitjana mensual per províncies

Dades de la taxadora Tinsa

En el conjunt d’Espanya, només cinc províncies registren quotes hipotecàries mitjanes superiors a la gironina. Es tracta de Guipúscoa (916 euros), Barcelona (961 euros), Màlaga (1.149 euros), Madrid (1.255 euros) i les Illes Balears (1.330 euros). Per contra, a bona part de les províncies de l’interior peninsular, la quota mitjana mensual es manté per sota dels 600 euros.

Aquest elevat cost mensual està directament vinculat a l’encariment del preu mitjà de compra de l’habitatge. A la província de Girona, el valor mitjà ha tancat el 2025 en 2.058 euros per metre quadrat, després d’un increment interanual del 10,5%, el més intens de tot Catalunya. L’augment del preu obliga les llars a recórrer a imports hipotecaris més elevats per finançar la compra.

A Girona ciutat, tot i que la pujada del preu ha estat més moderada, el preu mitjà de compra és encara més alt que a la resta del territori. A tancament del 2025, el valor mitjà se situa en 2.293 euros per metre quadrat, amb un increment interanual del 7,6%. Aquesta combinació de preus elevats i creixement sostingut contribueix a mantenir la pressió sobre les quotes hipotecàries a la capital.

L’import elevat de les quotes mensuals és conseqüència també del volum de crèdit necessari per comprar un habitatge. A la província de Girona, la hipoteca mitjana concedida se situa en 167.131 euros, una de les més altes de l’Estat i per sobre de la mitjana espanyola (160.405 euros). Només cinc províncies superen Girona en aquest rànquing.

Tot i aquest context, l’esforç teòric anual necessari per afrontar el pagament de la hipoteca a Girona se situa en el 29,4% de la renda disponible de la llar mitjana. Aquest percentatge es manté per sota del llindar del 35% considerat crític.

TEMES

