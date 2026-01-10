Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AP-7habitatge Gironaagenda Gironaembassaments Gironanou finançament CatalunyaGirona FC
instagramlinkedin

Moeve i Galp negocien fusionar les seves xarxes de gasolineres

L'objectiu és plantar cara a Repsol i convertir-se en la primera petroliera de la península Ibèrica

Una estació de servei de l’empresa Moeve.

Una estació de servei de l’empresa Moeve. / Europa Press

Sara Ledo

Madrid

Gir de guió en la indústria del petroli espanyola. La segona petrolera d’Espanya, Moeve (antiga Cepsa), i la primera de Portugal, Galp, han arribat a un principi d’acord per ajuntar les seves gasolineres i refineries i plantar cara a l’actual primer operador ibèric, Repsol. La societat conjunta sumaria 3.500 estacions de servei als dos països, davant les 3.800 de Repsol, i produiria 700.000 barrils diaris de petroli (la companyia que dirigeix Josu Jon Imaz en genera uns 900.000).

Moeve i Galp van anunciar aquest dijous un pacte "no vinculant" per avançar en la potencial integració dels seus negocis downstream, que són aquells que fan referència a l’etapa final del procés productiu del petroli i gas (refinament, distribució i comercialització). A més, en les negociacions, encara en curs, es planteja la divisió d’aquests negocis per crear "dues companyies energètiques líders a la península Ibèrica".

D’una banda, es crearà una plataforma industrial (el que denominen IndustrialCo) centrada en refinament, química, trading, molècules verdes i combustibles baixos en carboni, orientada al servei de clients industrials; i de l’altra, una plataforma de mobilitat (RetailCo) centrada en la venda de combustibles (inclosa la recàrrega de vehicles elèctrics) i serveis de conveniència destinats a clients minoristes. La segregació de negocis (spin-off) és una pràctica cada vegada més habitual en empreses grans per tenir més agilitat i independència en determinades àrees amb la finalitat de créixer o, al contrari, desinvertir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents