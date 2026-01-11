De 0 a 15 milions d’euros en dos anys: l’ambiciós pla de la gironina Niche Mobility
L'empresa espera començar a vendre el seu motor elèctric a principis del 2027
La startup gironina Niche Mobility traça un full de ruta clar per fer el salt definitiu al mercat de la bicicleta elèctrica. Després d’anys de desenvolupament tecnològic, l’empresa preveu passar de facturació zero a 15 milions d’euros en només dos anys, amb l’inici de la comercialització del seu motor elèctric a principis del 2027.
Aquest objectiu arriba després d’haver tancat, el març passat, una ronda d’inversió d’1,6 milions d’euros, destinada a culminar la fase final de desenvolupament i posar en marxa la producció del seu sistema ADTS, un motor elèctric per a bicicletes. El finançament es completa amb 200.000 euros en un préstec a través de CaixaBank. «Per no diluir tant els socis actuals, vam dividir la necessitat financera entre nous inversors i finançament bancari», explica el CEO i fundador de l’empresa, Marc Barceló.
Calendari de la companyia
El calendari de la companyia és clar. El 2026 serà un any sense ingressos, però clau per al futur del projecte. "Facturació zero, però és un any molt important", remarca Barceló. Durant aquest període, l’equip se centrarà en la industrialització del producte i en el contacte amb potencials clients. "L’objectiu és que a finals del 2026 o principis del 2027 comencem a vendre", assenyala.
La producció del motor s’ha dissenyat amb una clara aposta per la col·laboració industrial. L’assemblatge final anirà a càrrec de Copreci, cooperativa del Grup Mondragon i soci estratègic de Niche Mobility. "Manegar tota la fabricació és molt complex. Aquesta vegada teníem molt clar que havíem de trobar un soci industrial", afirma Barceló. Copreci fabrica actualment uns 8 milions de motors elèctrics a l’any, fet que ha de permetre a la startup escalar amb garanties.
El projecte, però, no és senzill. El motor està format per prop de 200 peces diferents, provinents de gairebé un centenar de proveïdors, majoritàriament europeus. "Optem per proveïdors més propers, més àgils i amb volums més baixos, tot i que no sempre siguin els més competitius en preu", explica el CEO, que apunta a una tendència clara de reindustrialització del sector de la bicicleta a Europa.
Pel que fa a les xifres, les previsions són ambicioses. El 2027, primer any de comercialització, Niche Mobility espera fabricar prop de 10.000 motors, cosa que suposaria més de 5 milions d’euros de facturació. El 2028, la producció podria arribar als 30.000 motors, amb uns ingressos estimats de 15 milions d’euros. "Una sola comanda d’un fabricant mitjà ja pot ser de 10.000 unitats", destaca Barceló.
Revolució electrònica
Actualment, l’empresa compta amb una desena de treballadors, però preveu créixer fins als 15 el 2026 i arribar als 30 empleats quan arrenqui la producció. Bona part de l’equip es dedicarà a la integració del motor amb els fabricants de bicicletes. "El nostre client directe és el fabricant de bicicletes, però l’usuari final és el ciclista. Tots dos han d’estar alineats", resumeix el fundador.
Amb seu al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona, Niche Mobility és una de les empreses que vol liderar la pròxima evolució tecnològica del sector. El seu sistema ADTS, un canvi de marxes automàtic amb patent europea vol optimitzar el rendiment i l'experiència d'ús en bicicletes elèctriques i urbanes "Crec que a la bicicleta li passarà el que ja va passar abans amb el cotxe o la moto. Hi haurà una revolució electrònica, i nosaltres volem ser el cervell d’aquest nou ecosistema", conclou Barceló.
Des de CaixaBank, asseguren que el finançament a Niche Mobility és una mostra del seu "compromís ferm amb el teixit empresarial" de la província. Segons les dades de la propia entitat, fins al mes de novembre de 2025 van concedir 302 milions d’euros en finançament a empreses de les comarques gironines, un increment del 20,3% respecte a l’any anterior.
