Els pagesos del tall de l'AP-7 i el Port de Tarragona acorden continuar amb la protesta i dormiran per quarta nit al ras
Els agricultors reclamen a Illa que doni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller
ACN
Els pagesos del tall a l'AP-7 a Pontós i al Port de Tarragona han decidit continuar amb la protesta i passaran una nit més, la quarta, al ras, segons han decidit en assemblees a peu de carretera. Els agricultors reclamen que el president Salvador Illadoni garanties personalment del promès en la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. De fet, els pagesos volen reunir-se amb Illa i com a mínim seguiran mobilitzats fins dilluns al matí. Ordeig havia ofert als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per respondre als reptes plantejats pel Mercosur, i havia plantejat també reunions amb el president i els eurodiputats catalans que hauran de votar a l'Eurocambra el pacte.
