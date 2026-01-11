Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern ofereix als pagesos fer un "front comú" de demandes a Madrid i Brussel·les per l'acord amb Mercosur

Els agricultors i ramaders decidiran en assemblea si aixequen els talls de carreteres

Pla general de la reunió del conseller Ordeig amb pagesos a l'Ajuntament de Bàscara / Berta Artigas Fontàs

ACN

Bàscara

El Govern ha ofert als pagesos que mantenen tallades diverses carreteres de Catalunya de fer un "front comú" de demandes tant davant del govern espanyol com de la Comissió Europea davant de l'acord comercial amb Mercosur. Ho ha anunciat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb una representació dels agricultors i ramaders en lluita. L'objectiu de la trobada, celebrada a Bàscara (Alt Empordà), era que aixequin el bloqueig de carreteres.

Ordeig ha explicat que convocaran "aquesta mateixa setmana" una reunió de totes les organitzacions agràries per definir amb el Govern quines demandes duran a Madrid i a Brussel·les. "Clàusules mirall, control de fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic...", ha recitat com a exemples el conseller. El portaveu de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha explicat que traslladaran la proposta als diversos talls que hi ha encara al país i que decidiran en assemblea si és prou motiu per aixecar la protesta.

La d'aquest diumenge és la quarta jornada de bloquejos a les carreteres com a protesta per l'acord comercial de la Unió Europea amb Mercosur. Tot i que dissabte va reobrir l'A-2 a Fondarella (Pla d'Urgell), segueixen tallades l'autopista AP-7 entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-16 entre Berga i Casserres (Berguedà), l'N-II entre Bàscara i Garrigàs (Alt Empordà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 i la C-38 al Coll d'Ares (Ripollès).

