
Nikias Molina: "He pogut fer realitat el meu somni"

Influencer tecnològic que resideix a Girona i s’ha convertit en un evangelista d’Apple

L’influencer tecnològic Nikias Molina.



Redacció

Redacció

Girona

Podcast Girona Valley

Eduard Batlle conversa amb Nikias Molina, creador de contingut digital que ja fa cinc anys que resideix a Girona..

L’influencer tecnològic Nikias Molina (Barcelona, 1998) és el convidat del podcast Girona Valley número 75. És un creador de contingut digital que ja fa cinc anys que resideix a Girona, on precisament acaba d’inaugurar la seu a la zona de la Devesa. Molina ha volgut convertir el TDAH que pateix en una oportunitat i defensa la curiositat, el pensament crític i l’acció com a motors de transformació personal i professional.

És un divulgador de la marca Apple, on el selecciona com a influencer tecnològic. "Em diuen friki i jo em sento molt feliç de ser-ho", admet. Entre els seus reptes, també impulsa l’aplicació Kernel, que aspira a aglutinar en una plataforma recursos per a recomanar i gestionar suggeriments de sèries i pel·lícules. I amb una idea molt clara: "He aconseguit fer realitat el meu somni perquè sóc un apassionat del que m’agrada."

En una conversa centrada en el desenvolupament personal, el lideratge i la manera d’afrontar els canvis professionals, Molina comparteix una visió allunyada dels discursos prefabricats i posa en valor l’actitud com a element clau: "No es tracta tant de tenir un pla perfecte com de moure’t constantment i aprendre pel camí." Al seu perfil d’Instagram371.000 seguidors i a YouTube, 395.000.

Un dels eixos principals de l’entrevista és la curiositat com a motor vital. Molina defensa que qüestionar-se les coses és imprescindible per créixer: "Quan deixes de fer preguntes, deixes d’evolucionar." En aquest sentit, reivindica l’error com una font d’aprenentatge i alerta del perill de buscar només seguretat: "La comoditat pot ser molt seductora, però també pot frenar-te." També té clar que el futur que ens espera "serà super interessant" amb la consolidació de la Intel·ligència Artificial.

El convidat també reflexiona sobre el lideratge i la manera d’influir en els equips. Lluny d’una visió jeràrquica, aposta per un lideratge basat en la confiança: "Liderar no és dir a la gent què ha de fer, sinó crear les condicions perquè passin coses bones." Una mirada que connecta amb els nous models organitzatius i amb la cultura que promou i que, fins i tot, al seu gos li ha posat Apple.

Durant la conversa, Molina fa una lectura crítica del seu pas per la universitat, que defineix com una etapa amb llums i ombres. "La universitat em va donar base, però sobretot em va fer entendre que l’aprenentatge real no s’acaba mai i que sovint passa fora de l’aula", afirma, tot destacant la importància de combinar formació acadèmica i experiència pràctica.

La relació entre talent i territori ocupa una part rellevant del podcast. Molina defensa que no cal marxar lluny per desenvolupar projectes amb impacte: "Des de Girona es poden fer coses molt grans si creus en el que tens a prop." En paral·lel, parla obertament del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) que pateix: "El TDAH ha estat un repte, però també m’ha obligat a conèixer-me millor i a transformar una dificultat en una manera diferent de crear i treballar."

En un context marcat per la incertesa, Molina aposta per l’adaptabilitat i la coherència personal com a brúixoles per avançar. "El canvi no s’ha d’esperar, s’ha d’anar a buscar", conclou, amb un missatge alineat amb l’esperit del Girona Valley: "El més important és ser coherent amb qui ets i actuar en conseqüència, encara que el camí no sigui el més fàcil."

