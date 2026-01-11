Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La situació del mercat immobiliari a Girona resumida en quatre mapes

Els gironins destinen gairebé un terç dels seus ingressos a pagar la hipoteca

Un pis en venda a Girona.

Un pis en venda a Girona. / Marc Martí

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

L’evolució del mercat immobiliari a les comarques gironines durant l'últim any confirma un escenari de dificultat creixent en l’accés a l’habitatge. Les dades del darrer informe de la taxadora Tinsa permeten resumir aquesta situació a través de quatre indicadors clau —preus, hipoteques, quotes mensuals i esforç econòmic— que dibuixen un panorama clar de l’impacte que té l’encariment de l’habitatge sobre les famílies gironines.

Evolució del preu de l'habitatge durant el 2025

Dades de la taxadora Tinsa

El preu mitjà de compra de l’habitatge a la província de Girona s’ha situat en 2.058 euros per metre quadrat a tancament del 2025, després d’un increment interanual del 10,5%, el més elevat de tot Catalunya. Aquesta pujada supera la registrada a Barcelona (9,6%), Lleida (8,8%) i Tarragona (8,7%), tot i que queda per sota del creixement del conjunt de l’Estat, que tanca l’any amb un augment del 13,1%.

A Girona ciutat, el preu mitjà de compra és més alt, però l’increment ha estat més moderat. El valor mitjà se situa en 2.293 euros per metre quadrat, amb una pujada interanual del 7,6%, la més baixa entre les capitals de província catalanes. Aquesta diferència entre capital i resta del territori evidencia una certa desacceleració del creixement a la ciutat, malgrat uns nivells de preus elevats.

Hipoteca mitjana per províncies

Dades de la taxadora Tinsa

L’encariment del preu de compra té un impacte directe en el finançament necessari per accedir a un habitatge. A la província de Girona, la hipoteca mitjana concedida per a la compra d’un pis o una casa s’ha situat en 167.131 euros, una xifra superior a la mitjana espanyola (160.405 euros) i que col·loca Girona entre les províncies amb imports hipotecaris més elevats de l’Estat.ç

Quota hipotecària mitjana per províncies

Dades de la taxadora Tinsa

Aquest major volum de crèdit es tradueix també en un cost mensual elevat. La quota hipotecària mitjana a Girona arriba als 850 euros al mes, per sobre de la mitjana estatal (795 euros). Només cinc províncies registren quotes superiors: Guipúscoa, Barcelona, Màlaga, Madrid i les Illes Balears, mentre que en bona part de l’interior peninsular els imports mensuals se situen per sota dels 600 euros.

Ingressos necessaris per comprar un habitatge

Dades de la taxadora Tinsa

Pel que fa a l’accessibilitat, l’esforç teòric anual necessari per comprar un habitatge a la província de Girona se situa en el 29,4% de la renda disponible de la llar mitjana. Aquesta ràtio, que calcula el percentatge d’ingressos destinats al pagament del primer any d’una hipoteca que finança el 80% del valor d’un habitatge mitjà, es manté per sota del llindar del 35% considerat crític, però reflecteix una pressió creixent sobre les famílies.

A Girona ciutat, aquest esforç és lleugerament inferior, amb un 28,5%, tot i que continua en nivells elevats en comparació amb moltes províncies de l’Estat. En contrast, territoris com Madrid (42,8%), les Illes Balears (48,9%) o Màlaga (58,3%) presenten taxes d’esforç molt més altes.

