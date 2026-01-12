Alzamora Group celebra 125 anys i torna a PCD Paris 2026
La companyia presentarà les seves solucions de packaging de cartró premium i sostenible per a cosmètica, perfumeria, begudes i alimentació gourmet
Alzamora Group, referent en solucions de packaging de cartró, confirma la seva participació a PCD Paris 2026, que se celebrarà els dies 5 i 6 de febrer dins de la Paris Packaging Week. Aquesta fira, una de les més influents del sector, reunirà marques i proveïdors innovadors en packaging premium, des de cosmètica i perfumeria fins a begudes i alimentació gourmet.
Amb motiu del seu 125è aniversari, la companyia garrotxina torna a PCD Paris amb propostes que integren disseny estructural, sostenibilitat i innovació, reafirmant el seu paper com un dels grans referents del packaging a Europa. Alzamora Group presentarà les seves darreres creacions pensades per cosmètica, perfumeria, begudes premium i alimentació gourmet.
Les propostes destaquen per l’ús de materials reciclables, acabats sensorials de nova generació i dissenys personalitzats, desenvolupats per expressar la identitat de marca i potenciar l’experiència del consumidor.
Valor estratègic del packaging
“PCD Paris és una oportunitat immillorable per inspirar les marques que volen diferenciar-se amb un packaging que transmeti identitat i compromís ambiental”, explica Patricia Berga, Regional Sales & Marketing Director. “El nostre objectiu és crear experiències visuals i sensorials úniques que aportin valor a les marques”.
Per la seva banda, Matías Colominas, Export Sales Manager, subratlla la importància de l’esdeveniment: “França és un dels mercats més exigents en disseny i sostenibilitat. Participar a PCD Paris ens permet enfortir la nostra xarxa a Europa i mostrar com el packaging responsable i innovador es converteix en un factor de diferenciació”.
Presència i experiència internacional
Durant els dos dies de fira, els visitants podran trobar Alzamora Group a l’stand H194. Amb 125 anys d’experiència, tres centres de producció, un centre d’automatització i més de 300 professionals, Alzamora Group continua sent un referent internacional en packaging, oferint solucions diversificades als sectors més dinàmics de l’economia mundial.
