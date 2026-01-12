Illa es reunirà aquesta tarda amb els pagesos que protesten a les carreteres
La mobilització al Port de Tarragona es va aixecant durant el matí després de quatre nits
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà aquest dilluns a la tarda amb el pagesos que protesten en els talls de les carreteres catalanes per l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur, segons han informat des de Revolta Pagesa i han confirmat fonts de Presidència. Es tracta d’una demanda que havien fet els manifestants perquè volien garanties de les promeses que els havia fet el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en el marc de la reunió mantinguda aquest diumenge. Els pagesos ja han començat a aixecar, aquest dilluns a primera hora, el tall del Port de Tarragona, amb l’obertura d’un carril d’entrada i sortida i pretenen abandonar l’espai en columna més tard.
La resta de protestes que encara hi ha repartides per diversos punts de la xarxa viària, a l’AP-7, C-16 i Coll d’Ares, decidiran en assembles els pròxims passos.
