Ordeig confia que els pagesos aixecaran tots els talls després de la reunió amb el president Illa

El conseller referma que faran "front comú" amb els agricultors per "minimitzar els efectes adversos" del Mercosur

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. / Anna Ferràs (ACN)

Anna Ferràs (ACN)

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesa i Alimentació, Òscar Ordeig, confia que després de la reunió dels pagesos amb el president Illa aquest dilluns a la tarda, s'acabaran d'aixecar tots els talls que es mantenen a l'autopista AP-7 entre Borrassà l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, la C-16 al Berguedà i a l'N-II a l'Alt Empordà i la C-38 al Coll d'Ares. Ordeig ha celebrat que s'aixequi el tall a l'A-27, a l'accés del Port de Tarragona després del compromís assolir pel departament "per trobar el consens i fer un front comú" amb totes les organitzacions agràries i mirar de "minimitzar els efectes adversos, si és que hi fossin, del Mercosur", com també de la nova PAC que es negocia per a 2028.

