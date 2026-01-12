Zoetis inverteix uns 100 milions d'euros a la Vall de Bianya
L’ampliació de la planta garrotxina ja ha creat una quinzena de llocs de feina i preveu incorporar fins a 100 nous treballadors en els pròxims quatre anys
L’empresa de salut animal Zoetis ha invertit prop de 100 milions d’euros a la seva planta de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, per ampliar i adaptar els espais productius. El projecte ja ha generat una quinzena de llocs de treball i preveu incrementar la plantilla amb fins a 100 treballadors més durant els pròxims quatre anys, amb el suport d’ACCIÓ, que ha aportat 640.000 euros a través de la línia d’ajuts a projectes d’alt impacte empresarial.
Per al projecte d’ampliació de les operacions a la Garrotxa, Zoetis ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència que facilita el creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, mitjançant 640.000 euros de la línia d’ajuts a projectes d’alt impacte empresarial.
El projecte, que va començar l’any 2023 amb les obres de construcció i l’adquisició d’equipaments, es troba actualment en la fase final de construcció. Els nous espais productius s’afegiran als gairebé 25.000 m² ja construïts a la planta, que forma part d’una superfície total de 76.400 m².
Zoetis, que compta amb una plantilla d’uns 350 treballadors a la Vall de Bianya, troba els seus orígens en la fundació el 1955 dels Laboratoris Sobrino i l’adquisició posterior per part del grup farmacèutic Pzifer. L’any 2013, la divisió de salut animal del grup es va constituir com a companyia independent sota la marca Zoetis.
La multinacional nord-americana de salut animal Zoetis va adquirir 45.000 m² de sòl de l’empresa càrnia Espuña per uns cinc milions d’euros, segons el preu mitjà del metre quadrat de la zona. La parcel·la, molt propera a les seves instal·lacions actuals, serviria per ampliar la capacitat productiva de l’empresa.
Inversions i innovació
Des de la finalització del projecte FuturOlot a finals del 2023, amb una inversió de gairebé 48 milions d’euros, Zoetis Espanya ha continuat apostant per la tecnologia i la innovació. Aquest projecte va permetre augmentar significativament la capacitat productiva i implementar noves tecnologies per fabricar productes innovadors en el sector de la salut animal.
El grup Zoetis, empresa líder mundial en salut animal inclosa a la llista Fortune 500, té presència a més de 100 països, compta amb més de 13.800 treballadors i el 2024 va generar uns ingressos de 9.300 milions de dòlars.
Mantenir el tarannà familiar
Jordi Mampel, director general de Zoeetis Manufacturing & Research Spai destaca de l'empresa, que tot i formar part d’una multinacional, l’empresa garrotxina continua tenint un tarannà familiar i això fa que les persones "siguin al centre de tot i tinguin un sentiment de pertinença". Zoetis és una companyia moderna, d’èxit a la Garrotxa que està en fase de creixement i que confirma que es pot vertebrar el territori amb "orgull".
En el seu ADN destaca per ser una companyia multinacional especialitzada en salut animal: desenvolupen, fabriquen i venen medicaments i vacunes per a animals de companyia i de producció (vaques, porcs, aus, etc.). Com a factor rellevant, compta amb rellevant investigació i desenvolupament (R+D) per crear noves vacunes i medicaments veterinaris.
