Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
dades aeroport Gironacoipúsinici de curs 2026Concerts a GironaBalisa V-16consell comarcal Garrotxa
instagramlinkedin

Acord per duplicar la taxa turística a partir de l'abril

Els tres grups registren esmenes conjuntes per aprovar la llei i destinar el 25% de la recaptació a habitatge

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, i el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, dirigint-se a la reunió de la Junta de Portaveus.

La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, i el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, dirigint-se a la reunió de la Junta de Portaveus. / ACN

Bernat Vilaró (ACN)

Els grups parlamentaris de PSC, ERC i Comuns han arribat a un acord per tirar endavant la nova taxa turística, que es duplicarà. Les tres formacions han registrat esmenes conjuntes al text, amb l'objectiu d'aprovar la llei, i que l'increment es posi en marxa a partir de l'1 d'abril. Segons la proposta del nou text, el 25% de la recaptació total es destinarà a polítiques d'habitatge de la Generalitat. A més, el 75% restant de la recaptació s'integrarà al Fons per al Foment del Turisme. El desplegament de la nova taxa no es farà en un sol any -els Comuns ho reclamaven-, sinó que es farà en dos anys, és a dir, al llarg de la legislatura. Les negociacions s'han desencallat les últimes setmanes després de mesos de converses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents