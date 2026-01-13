Eduard Garcia Cano, nou director general de RIOU Vidresif
Joan Sánchez, fundador i CEO, deixa la companyia banyolina després de 32 anys
Joan Sanchez, fundador i CEO d de l'empresa especialitzada en la transformació de vidres RIOU.Vidresif va traspassar oficialment les seves funcions en la direcció general a Eduard Garcia Cano el passat 9 de gener. Garcia -enginyer Industrial amb un màster en Direcció de Plantes Industrials i Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'IESE Business School- ha desenvolupat la seva activitat professional des de molt jove en Vidresif, dirigint el Departament de Qualitat durant 7 anys, i en aquests últims 3 anys la Direcció de Producció de la companyia.
D'aquesta manera, Joan Sánchez finalitza la seva etapa professional, després d'una sòlida carrera en el sector del vidre, liderant l'empresa situada a Banyoles, després de 32 anys de servei. En una nota, la companyia explica que, des de la seva fundaicó, "el focus de Vidresif ha estat i és oferir la màxima especialització en solucions tècniques en vidre per a l'arquitectura i construcció".
Vidresif va ser adquirida pel grup francès RIOU.Glass a finals de 2023. "Durant aquesta última etapa Joan Sánchez, al costat de la seva esposa i sòcia Carmen Acedo i a la resta equipo directiu, ha estat traçant el millor camí per a garantir el traspàs de les seves funcions i amb això, assegurar i millorar a futur el servei, atenció tècnica i transformació de la seva especialitzada gamma de vidres tècnics a tots els seus clients", afegeix el comunicat de la ocmpanyia. Al mateix temps també abandona les seves funcions en l'empresa la Directora Comercial, Carmen Acedo, sòcia fundadora de Vidresif, però que seguirà durant un temps com a assessora del Departament Comercial.
"Deixem l'empresa en mans d'un equip altament qualificat"
Segons Sánchez, “Vidresif s'ha diferenciat per ser una companyia amb una ferma visió en el desenvolupament de solucions tècniques en vidre de valor afegit, sota un procés totalment industrialitzat i especialitzat. Durant aquests dos últims anys hem aconseguit una òptima integració en el grup RIOU.Glass, que era el nostre objectiu, consolidar el nostre paper en el sector, i garantir la mateixa manera de fer i de veure el futur amb un grup fort i dinàmic, disposat a seguir amb els plans d'inversions i millores que Vidresif ha realitzat de manera permanent durant tota la nostra trajectòria". I conclou: "Ens acomiadem des de la tranquil·litat i la certesa de deixar la nostra empresa en mans d'un equip altament qualificat que sens dubte continuarà donant el millor perquè RIOU.Vidresif continuï sent un referent i garanteixi el més alt nivell de servei i màxima competitivitat tècnica per al futur”.
RIOU Glass, fundada en 1979, és una companyia familiar francesa especialitzada en el disseny de solucions tècniques en vidre per al benestar, el confort i la seguretat de la societat. La firma, dirigida per Christine Riou Feron, segona generació, té un volum de negoci consolidat d´aproximadament 260 milions d'euros a l'any. Una important posició a Europa que contribueix a l'evolució tecnològica del sector, mitjançant la seva alta capacitat d'inversió i innovació.
RIOU.Glass, present en tot el procés productiu, fabrica i transforma cada any 100.000 tones de vidre pla i ofereix als seus clients una àmplia gamma de productes de vidre d'alt valor afegit: des de vidres decoratius, vidres de màxima seguretat, vidres aïllants amb capa selectiva d'alt rendiment i eficiència energètica, destinats als sectors de la construcció, el transport i altres indústries.
El grup compta amb 23 centres industrials, 16 a França- 3 a Bèlgica- 3 a Itàlia- i 1 a Espanya, i amb una extensa presència comercial internacional en els mercats d'Europa Occidental, Oceà Índic i Amèrica del Nord. Una companyia fermament compromesa amb la societat i el medi ambient, que avança cada dia amb un equip de més de 1.000 persones a expressar el seu talent per a créixer junts en un món més respectuós i sostenible.
