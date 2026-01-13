Els treballadors falten 8 hores al mes a la feina per baixa, el doble que fa més d’una dècada, segons un estudi de Pimec
Les hores d’incapacitat temporal ja concentren més del 75% de les absències i s’han doblat des del 2013
Andrea Salazar (ACN)
Cada treballador a Catalunya ha faltat una mitjana de 8 hores al mes per incapacitat temporal (IT) durant els tres primers trimestres del 2025. Així ho recull un estudi de Pimec, que constata que les hores no treballades per baixa laboral representen el 75% del total d’hores no treballades i remunerades i que les baixes per salut mental han crescut. Així, les hores d’IT s’han doblat en una dècada, passant de 3,8 hores mensuals per treballador el 2013 a 8 hores el 2025. En termes econòmics, els costos totals arriben fins als 33.340 milions d’euros, un 10,5% del PIB català. Amb tot, el president de la patronal, Antoni Cañete, ha lamentat que l’absentisme és un "problema sistèmic" i ha proposat que les mútues puguin controlar les baixes.
