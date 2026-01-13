Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
dades aeroport Gironacoipúsinici de curs 2026Concerts a GironaBalisa V-16consell comarcal Garrotxa
instagramlinkedin

Els treballadors falten 8 hores al mes a la feina per baixa, el doble que fa més d’una dècada, segons un estudi de Pimec

Les hores d’incapacitat temporal ja concentren més del 75% de les absències i s’han doblat des del 2013

El president de Pimec, Antoni Cañete, i el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, en roda de premsa per presentar un estudi sobre l'absentisme laboral

El president de Pimec, Antoni Cañete, i el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, en roda de premsa per presentar un estudi sobre l'absentisme laboral / Andrea Salazar (ACN)

Andrea Salazar (ACN)

Cada treballador a Catalunya ha faltat una mitjana de 8 hores al mes per incapacitat temporal (IT) durant els tres primers trimestres del 2025. Així ho recull un estudi de Pimec, que constata que les hores no treballades per baixa laboral representen el 75% del total d’hores no treballades i remunerades i que les baixes per salut mental han crescut. Així, les hores d’IT s’han doblat en una dècada, passant de 3,8 hores mensuals per treballador el 2013 a 8 hores el 2025. En termes econòmics, els costos totals arriben fins als 33.340 milions d’euros, un 10,5% del PIB català. Amb tot, el president de la patronal, Antoni Cañete, ha lamentat que l’absentisme és un "problema sistèmic" i ha proposat que les mútues puguin controlar les baixes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents