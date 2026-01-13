L’aeroport de Girona frega els 2,2 milions de passatgers el 2025
El trànsit creix un 9,4% 9,4% respecte al 2024, i incrementa un 15,2% les operacions, fins a més de 28.000 vols
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el 2025 amb 2.185.561 passatgers, un 9,4% més que l’any anterior, i consolida la recuperació del trànsit a la infraestructura gironina. Al desembre, hi han passat més de 51.000 viatgers, amb un increment interanual del 4,6%.
L’equipament ha registrat al llarg de l’any un total de 28.067 operacions, un 15,2% més que el 2024, fet que confirma l’augment de l’activitat aèria més enllà dels mesos d’estiu. Només durant el mes de desembre es van operar 1.336 vols, en una època tradicionalment marcada per una menor demanda, però que aquest any ha mantingut una evolució positiva.
Les dades situen l’aeroport gironí a prop de la barrera dels 2,2 milions de passatgers anuals, una xifra que no s’assolia des d’abans de la pandèmia i que reforça el seu paper com a infraestructura clau per al turisme i la mobilitat de les comarques gironines. L’increment de vols també reflecteix una major oferta de rutes i freqüències, especialment en connexions internacionals, que continuen sent el principal motor del trànsit.
Aquest increment tant en passatgers com en vols situa l’aeroport de Girona-Costa Brava com una de les infraestructures que més creix percentualment dins la xarxa catalana, amb un pes destacat en la connectivitat turística i territorial de les comarques gironines.
Més passatgers quan s'ampliï el Prat
Aena preveu que part de l’activitat aeroportuària es desviï cap a l'aeroport de Girona mentre durin les obres d’ampliació de l’aeroport del Prat. El president de l’ens gestor, Maurici Lucena, admet que es produirà un “efecte rebosador” cap a aeroports alternatius a causa de les limitacions de capacitat de la infraestructura barcelonina durant el període d’obres.
Lucena considera “impossible” que el Prat pugui mantenir ritmes de creixement del 4% o el 5% anual en els pròxims anys mentre no estiguin enllestides les actuacions previstes. En una entrevista al diari Expansión, assenyala que, amb una previsió de 58 milions de passatgers el 2025, l’aeroport de Barcelona és el que està “més proper al seu límit” dins la xarxa d’Aena.
Segons explica, actualment el Prat està “apurant eficiències” i aprofitant les hores vall i determinats dies amb menor intensitat d’operacions per poder absorbir la demanda. Tot i això, adverteix que aquestes mesures tenen un recorregut limitat i que, mentre s’executin les obres d’ampliació, part de l’activitat es veurà desplaçada cap a altres aeroports de l’entorn, com Girona i Reus. L’abast d’aquest efecte, precisa, “dependrà de quant duri l’ampliació”.
La resta d’aeroports catalans i el balanç d’Aena
L’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat va tancar el 2025 amb 57.483.036 passatgers, un 4,4% més respecte el 2024. Es tracta d’un “rècord històric” de la instal·lació aeroportuària de Barcelona, segons ha subratllat Aena aquest dimarts en un comunicat, i que suposa al voltant de 2,4 milions més d’usuaris que l’any anterior i pràcticament cinc en comparació amb el màxim històric que va registrar el 2019 (52,6 milions), tenint en compte que la capacitat màxima teòrica està establerta en 55 milions. El gestor ha concretat que la pujada ve motivada en les franges horàries anomenades “hores vall” (jornades horàries menys estacionals). També han marcat un rècord les operacions, que van pujar un 3,7% interanual, fins a 360.786 moviments el 2025.
A escala global, els aeroports del Grup Aena —que inclouen 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l’aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil— van marcar un rècord històric el 2025 amb 384.837.183 passatgers, un 4,2% més que el 2024. També es van comptabilitzar 3.279.864 moviments d’aeronaus (+2,4%) i es van transportar 1.533.901 tones de mercaderia, un 7,9% més.
Al desembre, el grup va gestionar prop de 28 milions de passatgers i més de 240.000 vols, unes dades que, segons Aena, reforcen la necessitat de planificar noves inversions per adaptar les infraestructures a l’augment sostingut del trànsit.
