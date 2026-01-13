Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Audiència rebutja que l’apagada de l’abril fos un sabotatge terrorista

El jutge tanca la investigació una vegada rebuts tots els informes tècnics que descarten indicis de ciberterrorisme

L’Audiència rebutja que l’apagada de l’abril fos un sabotatge terrorista / Marta Fernández EUROPA PRESS

Cristina Gallardo

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama va acordar el sobreseïment provisional de la investigació oberta arran de l’apagada elèctrica que va afectar gran part de la Península el 28 d’abril passat, al no existir "un mínim indici" que es tractés d’un "sabotatge terrorista".

Així ho assenyala en una interlocutòria que es va donar a conèixer ahir, una vegada rebuts tots els informes tècnics que "descarten de manera absoluta l’existència d’indicis que permetin inferir que l’origen dels fets investigats es trobi en una acció de terrorisme informàtic".

La general Loreto Gutiérrez, directora del Departament de Seguretat Nacional (el DSN), ja havia manifestat ahir al Senat que no existien "evidències que hi hagués un ciberatac", amb la qual cosa buscava aturar sospites sobre un origen induït i hostil de l’apagada, informa Juan José Fernández.

A preguntes de Vox sobre per què el Govern va considerar al principi que Espanya podia haver sigut víctima d’un atac informàtic, la general va matisar que en els primers moments de la crisi "es van valorar totes les possibilitats", però es va remetre a les conclusions de l’informe emès posteriorment pel comitè d’anàlisi de l’apagada per insistir en la idea aquesta agressió no va tenir lloc.

La resolució de l’Audiència Nacional detalla, per la seva banda, que l’informe encarregat al Centre Criptològic Nacional concloïa que en l’anàlisi de l’arxiu de 70 Gb corresponent a la informació continguda en el sistema basat en la tecnologia OpenSearch en què es recullen i centralitzen tots els esdeveniments de seguretat que generen els seus sistemes de tecnologia operativa (OT) no "hi ha indicis que apuntin a un ciberatac d’un grup de cibercrims, actors estat o grups terroristes".

