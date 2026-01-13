L'AP-7 i la C-16 continuen tallades pels treballs de reparació de la via després de les protestes de la pagesia
El tram afectat a l'AP-7 va de Borrassà a Vilademuls, i el de la C-16 de Casserres a Berga
L'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls i la C-16 entre Casserres i Berga continuen tallades en ambdós sentits de la marxa pels treballs de reparació de la via després de les protestes de la pagesia contra l'acord de la UE i el Mercosur. En els dos casos es fan desviaments senyalitzats, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Els pagesos van decidir aixecar les protestes aquest dilluns al vespre, després de la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els pagesos que protestaven a l'AP-7 i la C-16 van ser els últims a aixecar la mobilització.
