Pressupostos de la Generalitat
Catalunya obligarà els propietaris a informar del preu màxim d’un lloguer i si el pis és d’un fons d’inversió
Els nous pressupostos de la Generalitat simplifiquen el sistema de taxes, n’eliminen 22 i en creen tres de noves per unificar tributs
Gabriel Ubieto
Els propietaris de pisos per llogar hauran d’informar els seus potencials inquil·lins sobre quin és el preu màxim que els poden cobrar segons la zona on estigui ubicat l’habitatge i si aquest pis és d’un gran arrendador o no. Aquesta és una de les noves obligacions en matèria d’habitatge que pretén introduir el Govern a través dels seus nous pressupostos per al 2026, tal com recull la llei d’acompanyament dels comptes públics registrada al CTESC i a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
El projecte de comptes públics va agafant forma i la Conselleria d’Economia, a falta encara d’un acord amb les forces polítiques per portar-lo al Parlament, ja ha iniciat els primers tràmits. Un és portar a examen l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic davant els agents socials.
Aquest document conté, entre moltes altres coses, una simplificació del sistema de taxes, mitjançant la qual n’elimina 22 de les existents i en crea tres de noves per unificar tributs.
Un dels camps en què més novetats inclou el projecte de comptes del Govern és en matèria d’habitatge. L’Executiu pretén ampliar la informació disponible per al llogater i estableix les obligacions mínimes del propietari referent a això: «El preu màxim aplicable segons el sistema de contenció de rendes, la cèdula d’habitabilitat, el certificat d’eficiència energètica, i la indicació de si la propietat és gran tenidor. En aquest últim supòsit, la renda només pot ser la inferior entre l’índex de referència i l’última renda vigent», desglossa el document.
