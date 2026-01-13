La nova Rodalies arrenca amb el director del Metro com a conseller delegat
L’exsecretari d’Infraestructures d’ERC Marc Sanglas serà un dels cinc membres del consell d’administració / La constitució de l’empresa a la notaria tindrà lloc aquesta setmana
Cristina Buesa
La firma a la notaria, aquesta vegada sí, serà abans de divendres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, mirava ahir al migdia d’agendar la cita de manera informal amb el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en presència del degà dels notaris catalans, José Alberto Marín, que exerciria d’amfitrió de la rúbrica. L’acte d’ahir al Palau de la Generalitat era merament protocol·lari, però ple de càrrega política: la constitució de la nova empresa mixta de Rodalies de Catalunya ja és una realitat.
Van solemnitzar la creació de la futura societat mercantil el president Salvador Illa i el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que visitava per primera vegada la seu de la plaça Sant Jaume. Ells van fer les valoracions i Illa es va encarregar d’anunciar els últims noms que quedaven per conèixer del nou consell d’administració.
Com ja va avançar El Periódico la setmana passada, les quatre persones designades per Renfe Viajeros seran tres membres de la seva direcció i una representant dels treballadors, d’UGT. Els que faltaven per saber eren els de la Generalitat. I, com van assegurar fonts d’ERC dies enrere, el seu paper en la creació de l’empresa mixta de Rodalies, treballada durant més de dos anys en negociacions per a les investidures a Madrid i Barcelona, tindrà premi. Es plasmarà en la figura de Marc Sanglas, exsecretari d’Infraestructures i Mobilitat de l’executiu de Pere Aragonès, que es converteix en un dels integrants de la nova companyia.
Sanglas, que va assistir a segona fila a l’acte a la sala Torres Garcia del Palau juntament amb l’exconsellera Ester Capella, serà una de les cinc persones elegides per Territori per a l’empresa mixta. També hi serà l’actual director de la xarxa de metro de TMB, Òscar Playà, que serà el nou conseller delegat de Rodalies de Catalunya SME (Societat Mercantil Estatal) i haurà de deixar les seves responsabilitats en l’empresa de transports barcelonina, van confirmar fonts del Govern.
Amb una llarga trajectòria en gestió d’empreses de mobilitat, a Playà l’acompanyarà també una altra persona experimentada, Teresa Torres, que fins fa poc estava a l’àrea financera d’Infraestructures.cat, però que té també molta experiència empresarial, entre altres en càrrecs en la mateixa Renfe. La quarta persona elegida pel Govern serà, com era previsible, el mateix comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias.
De fet, la presidència recaurà en la consellera Paneque, com a màxima responsable de Territori. Els estatuts de l’empresa planifiquen que la presidència correspondrà sempre a la persona responsable de mobilitat del Govern català. Així que, tant els cinc elegits per la Generalitat com els quatre de Renfe, sobre el paper tindran un mandat de sis anys, però la vinculació amb els seus respectius càrrecs condicionarà la seva continuïtat en la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya.
El president Illa va intervenir després de la firma protocol·lària per enaltir la "gestió de proximitat": "Som més eficaços si es fa des de prop", va advertir per a continuació destacar que les millores que segons ell s’estan materialitzant a Rodalies tenen a veure amb la inversió ("Mai abans en la història s’havia invertit tant"), el material rodador (l’arribada de 110 nous trens) o la governança (amb la firma d’ahir).
"Nous trens"
Davant seu, el ministre Óscar Puente també va verbalitzar la satisfacció per la culminació d’un procés que acumula gairebé dos anys de negociacions. "La gestió pot millorar i ho farà, però el que ho farà realment serà la finalització dels treballs en la infraestructura i també la incorporació de nous trens, perquè ara el parc és obsolet", va encaixar.
El president i el màxim responsable de Transports de l’Estat van intervenir després que Paneque i el president de Renfe firmessin l’acord pel qual es crea Rodalies de Catalunya, una empresa participada en un 49,9% per la Generalitat de Catalunya i en un 50,1% per Renfe Viajeros SA, amb un capital fundacional d’1,557 milions d’euros que assumiran la prestació del servei públic mitjançant la subrogació de la posició actual de Renfe Viajeros.
No obstant, perquè això passi hauran de passar encara diversos mesos. La constitució formal de l’empresa amb el consell d’administració és un fet, però fonts del Govern calculen que no serà operativa fins l’any que ve. Com va avançar aquest diari al novembre en una entrevista amb el comissionat Pere Macias, encara s’ha de tramitar la llicència ferroviària a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF), a més d’elaborar un Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) propi i obtenir també el certificat de seguretat pertinent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona
- Quan ser del Girona no era tan normal