Crisi sanitària
Trobats 13 casos més de pesta porcina a la zona del brot inicial
En total, aquest àrea de Catalunya porta identificats 60 senglars morts per aquesta malaltia
El sector ramader de Catalunya preveu un buit de mínim 756 milions aquest any per la pesta porcina
Paula Clemente
Aquest dimarts no serà el dia zero. Tot just unes hores després que el responsable de porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, expressés el seu desig de veure arribar aviat el principi del final del brot de pesta porcina africana (PPA), la Generalitat ha notificat la detecció d’una altra desena de casos. Això significa que el territori continua sense estar-ne lliure i, consegüentment, que hauran de passar mínim 12 mesos a partir d’ara per poder tornar a exportar a l’estranger amb regularitat.
Segons ha comunicat la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en els últims dies s’han trobat 13 senglars afectats, amb la qual cosa Catalunya porta, en total, 60 casos el mes i mig que fa que es van trobar els dos primers. En aquest temps, s’han analitzat un total de 635 senglars, cosa que significa que la taxa de positius és d’un 9,4%.
Són, tots –ha puntualitzat el departament en el seu comunicat–, animals trobats dins del mateix radi de 6 quilòmetres (cosa que tranquil·litza una indústria que tem la seva expansió per tot el territori) i considerats espècies salvatges.
«No hi ha cap afectació en explotacions ramaderes», assegura la conselleria. «Totes les deteccions corresponen exclusivament a fauna salvatge, en el marc dels programes de vigilància activa establerts, insisteix, abans de recordar que «segueixen les tasques de recerca de cadàvers de senglars i s’està treballant en la preparació d’activitats de captura per reduir els problemes» entorn d’aquests animals.
Taula del Senglar
Aquest mateix gener, el primer dia laborable després de l’últim de les festes de Nadal, la Generalitat va constituir oficialment la Taula del Senglar de Catalunya, un òrgan que funcionarà com a taula tècnica i estratègica de coordinació per aconseguir reduir la població de senglars de Catalunya a la meitat. En formen part representants dels departaments d’Agricultura, Territori i Interior de la Generalitat, administracions locals afectades per la sobrepoblació d’aquesta espècie, representants dels cossos de seguretat (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil), així com membres d’entitats cinegètiques, del sector ramader i agrari i experts científics i veterinaris, informa María Jesús Ibáñez.
Saltiveri, d’Unió de Pagesos, ha insistit precisament aquest dimarts en la necessitat d’abordar aquesta problemàtica. Un dels seus temors és que es comencin a trobar casos fora del focus inicial, sobretot tenint en compte que, segons les seves estimacions, el sector català del porc calcula que deixarà d’exportar l’equivalent a 756 milions d’euros aquest any per aquesta crisi, un primer impacte econòmic que es preveu pitjor mentre que també han baixat els preus de venda i que pot posar contra les cordes moltes petites explotacions.
