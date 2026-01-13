UP xifra en 63 milions d'euros les pèrdues per al sector porcí pel brot de pesta porcina africana
El sindicat alerta que aquesta xifra es multiplicarà per 12 aquest 2026 amb una mitjana de pèrdues de 36 euros per porc
Oriol Bosch (ACN)
Unió de Pagesos (UP) xifra en 63 milions d'euros les pèrdues que ha patit el sector porcí al desembre pel brot de pesta porcina africana (PPA). El responsable del sector porcí, Rossend Saltiveri, alerta que aquesta xifra es podria multiplicar per 12 durant aquest 2026, ja que és el termini d’un any en què s’allarguen les mesures de control del brot amb restriccions de mercat. “Necessitem 12 mesos lliures de pesta per tornar a ser positius”, ha remarcat Saltiveri, que també ha parlat d'una reestructuració del sector que comporti un “aprimament” de la producció. Els productors han passat de guanyar 26 euros per porc a perdre’n 36 amb la PPA. Els més perjudicats són els del radi de Barcelona i dels 20 quilòmetres on es va detectar el brot.
Aquestes dades suposen una caiguda d’un 17% en la facturació del sector porcí català durant els mesos de novembre i desembre. UP ha destacat que tot i els 60 casos positius de PPA notificats en porcs senglars a l’entorn natural, no s’ha detectat cap positiu en cap de les 57 granges de porcí ubicades en el radi de 20 quilòmetres de la zona infectada. Malgrat l’absència d’animals malalts, però, el virus va comportar restriccions de moviment de 61.500 caps (el 10% del total de la demarcació de Barcelona) i va tenir un impacte directe en les exportacions, sobretot de la Xina, on la regionalització fa que no s’hi puguin exportar porcs d’aquesta zona.
UP també ha destacat l’impacte del brot de PPA en la cotització de bestiar. Tot i que el preu de porc viu a Mercolleida va seguir una evolució molt similar a la d’altres anys (arribant als 1,815 euros el quilo a principis de juliol), a partir de finals de novembre i de la declaració del brot de pesta, els preus van caure ràpidament fins a situar-se a 1 euro el quilo al canvi d’any.
A 1 de desembre de 2025, a Catalunya hi havia registrades 5.254 granges de porcí, 50 menys que a final de 2024. Per tipologies, el 74,6% d’aquestes són d’engreix, mentre que el 14% són granges reproductores i el 7,8% de garrins. Rossend Saltiveri ha pronosticat que enguany, el sector es podria reestructurar arran del brot de pesta fent que les granges “menys eficients”, les que es dediquen a la reproducció de mares, deixin de produir.
Malgrat les pèrdues, els productors encara no han notat directament els efectes del brot de PPA perquè el 80% treballa en un model integrat, que representa que tenen un preu tancat amb la gran indústria que els compra els porcs.
