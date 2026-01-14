Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La gironina Marlex aposta per créixer a Madrid amb la compra d’ADC Recursos Humans

L’operació s’emmarca en l’estratègia d’expansió del grup i se suma a altres moviments recents a la ciutat

Esther Fernández, directora d’ADC Recursos Humans, i Boris Jaurrieta, director de Marlex a Madrid. / Marlex

Joel Lozano

Girona

La companyia gironina de recursos humans Marlex continua apostant per expandir-se a Madrid amb la compra del 100% d’ADC Recursos Humans, una firma madrilenya especialitzada en l’externalització de serveis.

ADC Recursos Humans va ser fundada a Madrid l’any 1993 i compta amb una trajectòria de més de 30 anys en el sector. Segons ha informat Marlex, la compra permet incorporar una cartera de clients consolidada i integrar un centenar de llocs de treball directes i indirectes dins de l’estructura del grup a Madrid.

Des de la direcció de Marlex, el conseller delegat Àlex Sanabras ha assenyalat que l’operació "permet fer un salt qualitatiu en la nostra proposta de valor". Des de la firma gironina destaquen que és una "marca de prestigi dins de l’àmbit de l’outsourcing, que permetrà ampliar el perímetre d’actuació al territori i consolidar l’aposta pel creixement del Grup Marlex".

Més moviments a Madrid

L’adquisició d’ADC no és l’únic moviment recent del grup a Madrid. El desembre passat, la seva filial Sarah Marlex, especialitzada en la selecció de perfils d’alta direcció, va anunciar la incorporació de Gerardo Seeliger com a nou soci a l’oficina madrilenya. Seeliger és fundador de Russell Reynolds a Espanya i de la consultora Seeliger & Conde, i compta amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge i la direcció empresarial.

Segons va comunicar la companyia aleshores, aquesta incorporació tenia un caràcter "estratègic" dins del seu projecte de creixement. Al llarg de la seva carrera, Seeliger ha entrevistat més de 12.000 directius, una experiència que, segons Sarah Marlex, aporta "una visió única" sobre la gestió del talent i el govern corporatiu.

Fundada l’any 1996

Marlex és una empresa gironina fundada l’any 1996 i especialitzada en serveis integrals de recursos humans. Actualment disposa de més de 70 oficines a la península Ibèrica i d’un equip format per més de 400 professionals, estructurant la seva activitat a través de diferents marques orientades a la selecció, l’outsourcing i la gestió del talent.

