La gironina Marlex aposta per créixer a Madrid amb la compra d’ADC Recursos Humans
L’operació s’emmarca en l’estratègia d’expansió del grup i se suma a altres moviments recents a la ciutat
La companyia gironina de recursos humans Marlex continua apostant per expandir-se a Madrid amb la compra del 100% d’ADC Recursos Humans, una firma madrilenya especialitzada en l’externalització de serveis.
ADC Recursos Humans va ser fundada a Madrid l’any 1993 i compta amb una trajectòria de més de 30 anys en el sector. Segons ha informat Marlex, la compra permet incorporar una cartera de clients consolidada i integrar un centenar de llocs de treball directes i indirectes dins de l’estructura del grup a Madrid.
Des de la direcció de Marlex, el conseller delegat Àlex Sanabras ha assenyalat que l’operació "permet fer un salt qualitatiu en la nostra proposta de valor". Des de la firma gironina destaquen que és una "marca de prestigi dins de l’àmbit de l’outsourcing, que permetrà ampliar el perímetre d’actuació al territori i consolidar l’aposta pel creixement del Grup Marlex".
Més moviments a Madrid
L’adquisició d’ADC no és l’únic moviment recent del grup a Madrid. El desembre passat, la seva filial Sarah Marlex, especialitzada en la selecció de perfils d’alta direcció, va anunciar la incorporació de Gerardo Seeliger com a nou soci a l’oficina madrilenya. Seeliger és fundador de Russell Reynolds a Espanya i de la consultora Seeliger & Conde, i compta amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge i la direcció empresarial.
Segons va comunicar la companyia aleshores, aquesta incorporació tenia un caràcter "estratègic" dins del seu projecte de creixement. Al llarg de la seva carrera, Seeliger ha entrevistat més de 12.000 directius, una experiència que, segons Sarah Marlex, aporta "una visió única" sobre la gestió del talent i el govern corporatiu.
Fundada l’any 1996
Marlex és una empresa gironina fundada l’any 1996 i especialitzada en serveis integrals de recursos humans. Actualment disposa de més de 70 oficines a la península Ibèrica i d’un equip format per més de 400 professionals, estructurant la seva activitat a través de diferents marques orientades a la selecció, l’outsourcing i la gestió del talent.
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 de mòbils en dos minuts