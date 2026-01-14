L’Associació del Sector Paperer es reuneix a Girona amb Feijóo per abordar la reducció de l’IVA
Els representants de l’associació han plantejat incorporar una deducció a la declaració de la renda per la compra de material escola
L’Associació del Sector Paperer ha mantingut aquest dimarts a Girona un esmorzar de treball amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i amb el vicesecretari d’Economia del PP, Juan Bravo, amb l’objectiu de traslladar-los les principals preocupacions del sector i presentar propostes de caràcter econòmic i fiscal perquè puguin ser tingudes en compte i incorporades als seus programes electorals, especialment en l’àmbit educatiu.
Durant la trobada, l’Associació del Sector Paperer ha posat sobre la taula la necessitat d’avançar en la reducció de l’IVA fins al 4%, una mesura que considera clau per alleugerir la càrrega fiscal que suporta el sector i millorar-ne la competitivitat, així com per facilitar l’accés de les famílies al material escolar.
Així mateix, els representants de l’associació han plantejat la conveniència d’incorporar una deducció a la declaració de la renda per la compra de material escolar, així com una aportació anual de l’Estat per als alumnes d’entre 3 i 18 anys, amb l’objectiu de reforçar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu.
En el marc d’aquest esmorzar, celebrat amb empresaris i associacions de Girona, l’Associació del Sector Paperer ha subratllat la importància de l’educació analògica dins del sistema educatiu, destacant-ne el paper en el desenvolupament de l’aprenentatge, l’accés als recursos educatius bàsics i la cohesió social. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat que l’educació i el material escolar ocupin un lloc prioritari en els plans i propostes de futur.
