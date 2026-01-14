El turisme gironí carrega contra la pujada de la taxa turística: "El Govern i els partits ens han pres el pèl"
Representants del sector qüestionen el model acordat per PSC, ERC i Comuns i alerten d’efectes adversos en la competitivitat de la destinació
El sector turístic gironí ha reaccionat amb contundència a la pujada de la taxa turística acordada per PSC, ERC i Comuns, que preveu duplicar-ne l’import de manera progressiva. Càmpings i apartaments turístics coincideixen a denunciar manca de diàleg, "afany recaptatori" i un impacte negatiu sobre el sector.
"El Govern i els partits polítics ens han pres el pèl", ha denunciat la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, després de mesos de reunions amb l’executiu i els grups parlamentaris. "S’asseuen a parlar amb nosaltres per quedar bé, però al final ja tenen la decisió presa i no escolten el sector", ha lamentat.
La pujada de la taxa turística, que es preveu que entri en vigor a partir de l’1 d’abril un cop s’aprovi la llei, suposarà un increment del 100% en dos anys, de manera que quedarà plenament desplegada el 2027. El nou text manté que el 25% de la recaptació es destini a polítiques d’habitatge de la Generalitat, mentre que el 75% restant s’integrarà al Fons per al Foment del Turisme. A més, s’introdueix un recàrrec municipal opcional, que podran aplicar tots els ajuntaments, amb un màxim de quatre euros i amb llibertat per modular-lo segons temporada, zona o tipologia d’allotjament.
Torrent alerta que la nova normativa suposa "multiplicar la taxa per 1,5" als habitatges d’ús turístic i denuncia que el sistema pot generar "un desgavell total". "Un operador amb apartaments a municipis com Pals, Begur o l’Estartit haurà d’aplicar una taxa diferent segons el poble i el mes de l’any, i això ni el sector ni el turista ho acabaran entenent", ha advertit.
"L’ase de tots els cops"
En la mateixa línia s’ha expressat Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona i de la Federació de Càmpings de Catalunya, que considera que la mesura "pot tenir un impacte directe i negatiu sobre el turisme interior". "En el cas dels càmpings, més del 50% de la taxa la paguen catalans, i això s’hauria de tenir en compte", ha remarcat.
Gotanegra critica que el sector turístic "no pot continuar sent l’ase de tots els cops" i qüestiona especialment que només sigui aquest àmbit qui contribueixi a finançar polítiques d’habitatge. "Si hem de posar diners per a habitatge, hi haurien de posar tots els sectors, no només el turístic", ha afirmat. Al seu parer, la pujada respon únicament a un "afany recaptatori" i a la necessitat de garantir suports polítics, sense cap estudi previ ni una estratègia clara al darrere.
El sector també qüestiona que la pujada sigui la solució al finançament dels municipis turístics. "Estan facilitant que els municipis tinguin més diners amb el recàrrec municipal. Però és una mala manera de resoldre el problema del finançament dels municipis turístics", ha dit Gotanegra. Segons explica, el sector havia proposat mesures alternatives, com tarifes diferenciades segons temporada o l’exempció del recàrrec en temporada baixa per afavorir la desestacionalització, però "no s’ha tingut en compte".
Davant aquest escenari, el turisme gironí no descarta anar més enllà. "Estudiarem si el procediment s’ha fet correctament i, si no, farem les accions que calguin", ha advertit Gotanegra, que resumeix el sentiment general del sector: "Ells s’omplen la bosca de diàleg però aquest diàleg no és real".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 de mòbils en dos minuts