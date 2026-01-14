Unió de Pagesos preveu un impacte de 756 milions per la pesta porcina
La Generalitat va notificar ahir la detecció d’una altra desena de casos de PPA
Paula Clemente
Només amb un mes sense exportar a l’estranger, el sector porcí de Catalunya va deixar d’ingressar 62 milions d’euros. És el primer impacte econòmic del brot de pesta porcina africana (PPA) originat fa ara 45 dies, quan es van identificar els dos casos a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). No obstant, la previsió del sector és que aquesta xifra pugi com a mínim als 756 milions aquest any. Són càlculs d’Unió de Pagesos, principal sindicat del camp català, que va aprofitar la seva roda de premsa anual de balanç de l’exercici tancat per advertir de la situació.
Es basen en la normativa que estableix que han de transcórrer 12 mesos des de l’últim cas per declarar que un territori està lliure de pesta porcina. I, ahir mateix, es va informar de nous casos. És a dir que, per ara, aquests 62 milions d’euros que es van deixar d’ingressar el desembre per no poder vendre al Japó, les Filipines, Taiwan, Malàisia, Mèxic, Sud-àfrica o Tailàndia, entre d’altres, es continuaran repetint mes a mes com a mínim fins al desembre.
Tretze casos més
La Generalitat va notificar ahir la detecció d’una altra desena de casos de PPA. Cosa que significa que el territori continua sense estar-ne lliure i, conseqüentment, que hauran de passar un mínim de 12 mesos a partir d’ara per poder tornar a exportar a l’estranger amb regularitat.
Segons va comunicar la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en els últims dies s’han identificat 13 senglars afectats, amb la qual cosa Catalunya porta, en total, 60 casos en el mes i mig que fa que es van trobar els dos primers. En aquest temps, s’han analitzat 635 senglars, cosa que significa que la taxa de positius és d’un 9,4%. Són tots animals trobats dins del mateix radi de sis quilòmetres (cosa que tranquil·litza una indústria que tem que s’expandeixi per tot el territori) i considerats espècies salvatges.
