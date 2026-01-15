Housfy aposta pel mercat gironí amb la compra de Finques Company
La immobiliària gironina iniciarà una nova etapa mantenint la marca i la presència familiar
La plataforma immobiliària Housfy ha comprat la firma gironina Finques Company, en una operació que es va tancar a finals del mes de novembre i que suposa un nou pas en l’estratègia d’expansió de la companyia nascuda a Barcelona. L’acord preveu el manteniment del nom i la imatge de Finques Company, així com la continuïtat de part l’actual estructura directiva.
L’antic copropietari i conseller delegat de Finques Company, Joan Company, continuarà vinculat a l’empresa durant els pròxims tres anys amb l’objectiu de facilitar la transició i impulsar una nova etapa de creixement. "Continuaré a l’empresa per ajudar en la transició del nou equip i per fer un creixement important", explica a aquest diari.
La proposta de compra va partir de Housfy, en un moment en què Finques Company es trobava davant de dos reptes estratègics. D’una banda, la necessitat de guanyar dimensió per ser més competitiva i ampliar l’oferta de serveis; de l’altra, la qüestió del relleu generacional. "No ens ho havíem plantejat inicialment. Som la segona generació i la a tercera generació familiar li encaixava aquesta proposta", assenyala Company.
Les negociacions entre ambdues parts es van allargar durant aproximadament un any i mig, un període en què es van anar alineant visions i objectius de futur. Finalment, l’entesa ha permès tancar una operació que garanteix la continuïtat del projecte empresarial i de l’equip. En aquest sentit, Tània Company, de la tercera generació familiar, continuarà exercint com a directora de Finques Company.
La immobiliària gironina té una història de més de 60 anys al sector. La firma va ser fundada el 1963 a Llançà per Josep Company Molar, qui va començar gestionant lloguers turístics coincidint amb l’inici del boom turístic a la Costa Brava i posteriorment va ampliar la seva activitat a la intermediació de compravenda i promoció d'habitatges. Actualment, Finques Company disposa de cinc oficines a la província: a Girona, Figueres, Roses, Llançà i Empuriabrava.
En declaracions al setmari de l'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Joan i Josep Company reconeixen que el desenllaç de les negociacions amb Housfy "ha estat llargament meditat". "Tenim una empresa plenament consolidada, amb un horitzó de futur que havia de trobar respostes a diverses qüestions clau, com ara donar rendibilitat a un negoci de molt de volum de feina, com és el nostre, la qual cosa implica un creixement evident a mitjà termini. I aquest creixement només pot arribar, per un costat, ampliant l’oferta de serveis, una mica seguint la línia del que estan fent els bancs i, per l’altre, guanyant volum incorporant la cartera d’altres immobiliàries".
Finques Company va tancar el 2025 gestionant una cartera amb més de 650 comunitats de propietaris i 1.800 habitatges de lloguer, a més d’oferir els serveis immobiliaris de compravenda, promoció, assessorament legal i assegurances, sempre sota el paraigua del Col·legi d’Agents de la Propietat immobiliària (API) de la qual Joan Company n’és el president a Girona.
Expansió accelerada
L’operació s’emmarca en l’estratègia de creixement de Housfy, una plataforma immobiliària fundada el 2017 que en els darrers anys ha experimentat una expansió accelerada. Aquest creixement s’ha vist impulsat tant per l’obertura d’oficines com per la integració d’agències immobiliàries i administracions de finques, aprofitant un context favorable del sector.
Aquesta trajectòria va permetre a la companyia tancar el 2024, per primera vegada, sent rendible, després d'aconseguir un ebitda de 800.000 euros. Housfy va registrar un resultat operatiu positiu i una facturació per sobre dels 20 milions d’euros, una xifra que esperaven incrementat significativament durant el passat 2025. L’empresa es troba ara en una fase de consolidació, amb l’objectiu de continuar guanyant dimensió i pes al mercat.
Actualment, la plataforma compta amb una plantilla de més de 300 professionals i una oferta de serveis que va més enllà de la compravenda d’habitatges. Housfy gestiona també lloguers, hipoteques i administració de finques, entre d’altres.
Paral·lelament, la companyia ha reforçat la seva presència física amb una xarxa d’oficines de barri repartides principalment entre Barcelona, la seva àrea metropolitana i Madrid, amb la voluntat d’estendre aquest model a les principals ciutats de l’Estat. El pla de creixement passa tant pel desenvolupament orgànic com per noves adquisicions d’empreses consolidades. En aquest context, la compra de Finques Company s’inscriu en una estratègia orientada a integrar firmes arrelades al territori, mantenint-ne la marca i els equips, i facilitant-ne el creixement.
