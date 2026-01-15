Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026

Economia
L’inici del 2026 arriba amb canvis importants per als pensionistes catalans. L’actualització de les prestacions es calcula seguint la normativa estatal i es basa en la variació mitjana de l’IPC (índex de preus al consumidor), amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de poder adquisitiu.
L’indicador de referència –un 2,66% d’augment de l’IPC a Catalunya en els últims dotze mesos– és la clau que determina la pujada.
Pensió mitjana de jubilació a Catalunya
Amb la revalorització aplicada, la pensió mitjana de jubilació a Catalunya se situa en 1.547,21 euros mensuals, una xifra que supera en 35 euros la mitjana estatal.
Això suposa que un jubilat català cobrarà 572 euros més a l’any respecte a l’exercici anterior.
En total, 1,2 milions de beneficiaris reben actualment una pensió de jubilació al territori.
Així queden la resta de pensions a Catalunya
A més de la jubilació, altres prestacions també han experimentat increments, els quals queden reflectits a les taules de l’Institut Nacional de la Seguretat Social:
- Pensió per incapacitat permanent: 1.328,62 euros
- Pensió de viduïtat: 953,64 euros
- Pensió d’orfandat: 519,11 euros
- Pensió per favors familiars, és a dir, aquella que cobren parents dependents econòmicament d’un mort (fills, germans, pares, avis) que no tenen mitjans propis i no tenen dret a altres pensions: 856,71 euros
D’altra banda, l’última pujada general aplicada al desembre va ser del 4,4%i va situar la pensió mitjana total a Catalunyaen 1.370,39euros, uns 52 euros més que la mitjana del conjunt d’Espanya.
2026 arriba amb més canvis: preus, tarifes i cost de vida
El nou any no només porta actualitzacions a les pensions. També s’esperen ajustos en múltiples sectors:
Ingressos que pugen
- Les pensions es revaloritzen amb l’IPC.
- Els salaris dels funcionaris també augmentaran.
- El salari mínim interprofessional continuarà prorrogat fins que Govern i agents socials arribin a un acord.
Despeses que també augmenten
- Transport públic: pujades entre el 3,5% i el 9,4%, tot i que es mantenen les bonificacions.
- Peatges i taxis: increment de tarifes.
- Tarifes aeroportuàries: podrien encarir els bitllets d’avió.
- Cistell de la compra: especial atenció al preu dels ous, un dels productes més sensibles aquest any.
Malgrat aquests increments, es preveu més estabilitat de preus respecte a anys anteriors.
