Els preus s'incrementen dues dècimes al desembre a les comarques gironines
L'augment ve esperonat per l'increment dels paquets turístics
Els preus a les comarques gironines tornen a créixer, si bé ho fan de manera moderada. En concret, l'IPC s'ha incrementat només dues dècimes durant el mes de desembre, tot i la campanya de Nadal. La pujada ve esperonada per l'increment de prop del 15% dels paquets turístics, coincidint amb les festes d'aquesta època. Dels altres sectors, només s'incrementen l'alcohol i el tabac, que ho fan mig punt respecte al novembre i els subministraments que creixen tres dècimes. La resta cauen de manera lleugera o s'han mantingut invariables amb relació a fa un mes. Pel que fa a la inflació interanual, els preus a la demarcació han crescut un 2,3%, això són dues dècimes menys que la que es va registrar el mes de novembre.
Les vacances de Nadal han fet incrementar de manera destacada els preus a relacionats amb els paquets turístics a les comarques gironines. Ho han fet un 14,9% respecte al novembre i això ha fet que el grup d'oci i cultura hagi pujat un 2,9%. De fet, és aquest el motiu de l'increment general de dues dècimes en els preus d'un mes a l'altre.
El que també ha crescut, de forma més moderada, ha estat el tabac que ho ha fet un 2,7% amb relació al novembre. Pel que fa als subministraments de combustible i gas, han incrementat mig punt respecte fa un mes.
També ha crescut de manera destacada els serveis de transport, un 4,1% i de forma més moderada el calçat, que ho ha fet set dècimes respecte al novembre, el mateix que els llibres i premsa i els aparells domèstics.
Per contra, a baixada més important amb relació a fa un mes s'ha registrat en els serveis d'allotjament que cauen un 2,2% i la telefonia i l'alcohol, que ho fan prop de dos punts. La resta de sectors es mantenen gairebé planers.
La inflació interanual en un 2,3%
En comparació amb ara fa un any, els descensos d'alguns grups com els serveis de transport o d'allotjament, compensen les alces dels altres com el calçat, el vestit i el tèxtil de la llar. Tot plegat porta al fet que la taxa interanual de l'IPC es mantingui pràcticament en el mateix nivell amb què va tancar al mes de novembre. Només ha caigut dues dècimes i s'ha situat al 2,3%.
