La gironina Tradeinn torna a tancar un any rècord: factura 585 milions d'euros durant el 2025

Les vendes de la companyia creixen un 5,6% respecte a l'any passat

Instal·lacions de Tradeinn al polígon de Celrà, en una fotografia d’arxiu. / Diari de Girona

Joel Lozano

Celrà

El gegant gironí del comerç electrònic esportiu, Tradeinn torna a tancar un any rècord en termes de facturació. La companyia ha ingressat durant el passat exercici fins a 585 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 5,6% respecte als 554 milions registrats el 2024.

Tot i els bons registres, les vendes de la firma gironina es queden lleugerament per sota de les seves previsions. Al setembre, Tradeinn pronosticava acabar el 2025 superant per primera vegada la barrera dels 600 milions d'euros.

El CEO i fundador de Tradeinn, David Martin. / ANIOL RESCLOSA

Durant l'últim exercici, l'empresa ha enviat un total de 9.205.058 paquets a clients de 190 països, 8.461.058 dels quals van sortir des del seu centre d'operacions a Celrà i 743.577 des del seu hub logístic a Alemanya. Actualment, TradeInn compta amb una plantilla de 530 treballadors i genera al voltant del 85% de les vendes fora d'Espanya.

"La nostra evolució és el reflex d'un model sòlid basat en l'especialització, la distribució directa i la confiança de milions d'esportistes a tot el món. La nostra prioritat és continuar invertint en tecnologia, logística i intel·ligència artificial per reforçar la nostra agilitat competitiva, optimitzar els nostres processos operatius i anticipar-nos als nous hàbits de consum. Aquest 2026, afrontem una nova etapa de consolidació internacional amb una proposta de valor cada vegada més especialitzada i diferencial", explica David Martín, director executiu i fundador de TradeInn.

