Vueling aposta per Barcelona i el trànsit domèstic a Espanya
L’aerolínia traça el seu full de ruta per als pròxims anys
Cristina Buesa
Vueling vol fer un salt d’escala en la dècada vinent. L’aerolínia del grup IAG va presentar ahir a Barcelona el seu pla estratègic Rumb 2035, un full de ruta que fixa com a principal objectiu arribar els 60 milions de passatgers anuals en deu anys, davant els 40 milions actuals, recolzant-se en una inversió compromesa de 5.000 milions d’euros fins al 2030, la renovació de flota i el reforç del seu paper a Barcelona i en el trànsit domèstic a Espanya. La meitat dels 5.000 milions es destinaran a l’aeroport del Prat.
En un acte ple de representants del teixit econòmic i social a La Llotja, la presidenta i consellera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, va repassar la trajectòria de la companyia, "des d’on venim, on som i cap a on anem", remarcant l’evolució d’una aerolínia nascuda a la capital catalana el 2004, que ha passat d’operar amb dos avions, cinc destinacions i mig milió de passatgers a l’any a comptar avui amb 130 aeronaus (ara Airbus), més de 100 destinacions, 5.000 empleats i 40 milions de passatgers anuals, dels quals el 80% són d’oci i la resta de negocis.
L’aerolínia, va prosseguir, ha construït el seu creixement sobre un model de pagament per ús i una aposta per l’eficiència operativa, amb especial focus en l’experiència del client. El 2025, l’aerolínia va arribar a una puntualitat del 81,4%, una de les més altes d’Europa i la millor a l’aeroport de Barcelona-el Prat, en un "entorn exigent" marcat per la meteorologia i les tensions laborals en el sector.
El pla Rumb 2035 situa Barcelona com a eix central del desenvolupament futur de la companyia. Vueling és actualment líder al Prat, amb prop del 40% de la quota de mercat, al voltant de 60 avions basats i més de 100 destinacions, cosa que converteix la capital catalana en "una de les ciutats més ben connectades d’Europa", va recordar la responsable de la companyia. Dels 55,7 milions de passatgers que van passar per l’aeroport l’últim any (dades que va fer públiques dimarts Aena), 22 milions van volar amb Vueling.
Supeditat als resultats
L’aerolínia exerceix a més un paper clau com a alimentadora de vols de llarg radi, especialment per a Level, des del seu llançament el 2017, i destaca l’impacte de grans esdeveniments internacionals com ara el Mobile World Congress o el Primavera Sound en la demanda aèria de la ciutat.
Un dels pilars del pla és la transformació de la seva flota. L’adjudicació de 50 aeronaus Boeing per part d’IAG l’agost de l’any passat marca l’inici d’una transició cap a uns avions més eficients i homogenis, cosa que facilita l’operació. Els primers Boeing 737 MAX arribaran a partir de l’octubre del 2026, amb tres unitats aquest any, i la renovació completa es desenvoluparà al llarg de sis anys, "supeditada al compliment dels objectius de rendibilitat" davant IAG, segons ha puntualitzat Martinoli en la seva presentació.
La nova flota permetrà reduir fins a un 20% les emissions de CO2, millorar l’eficiència operativa i augmentar la capacitat, ja que els nous models incorporen més seients per avió. Això significa, va revelar la consellera delegada, que amb els mateixos slots poden oferir una oferta més àmplia. "A nosaltres ens està anant bé operar en hores vall", va respondre sobre la saturació d’operacions de certs moments al Prat. A més, Vueling preveu introduir millores en l’experiència a bord, com connectivitat d’alta velocitat mitjançant tecnologia Starlink.
La innovació i la digitalització ocupen un lloc central en l’estratègia de l’aerolínia. Vueling aposta per l’ús intensiu de dades i intel·ligència artificial per a la presa de decisions, el manteniment predictiu, la planificació operativa i la personalització de l’experiència del client. En aquest àmbit, destaca la col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center i el desenvolupament del seu programa intern Vueling University, que suma ja 34 edicions i en preveu quatre més el 2026 per formar talent especialitzat.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines