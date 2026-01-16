La Federació d’Hostaleria també critica l'increment de la taxa turística i denuncia "manca d'empatia" del Govern
L'entitat es reuneix amb la directora general de Turisme, Cristina Lagé, i sol·licita que es tingui en compte la veu del sector a l’hora d’elaborar la nova llei
La junta directiva de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona i l’equip tècnic d’algunes de les tretze associacions que la formen, es van reunir aquest dijous amb la directora general de Turisme, Cristina Lagé, a la seu de l’organització empresarial. En el marc de la trobada, els membres de la Federació van mostrar el seu rebuig a l’acord de PSC, ERC i Comuns per incrementar l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET), així com a la creació d’un nou recàrrec que els municipis podran aplicar en concepte de l’impost, amb un màxim de 4 euros i sense excedir l’import de la tarifa prevista per a cada tipus d’establiment.
L’organització empresarial va traslladar a la Directora General que considera que és "un acord que respon principalment a les necessitats de suport polític del Govern actual i no pas a una política turística solida ni a una gestió responsable d’una de les principals indústries econòmiques i d’ocupació de Catalunya", que representa un 12% del PIB, però a comarques gironines fins a un 20%.
També la Federació va exposar que el recàrrec municipal "generarà una competència deslleial entre municipis i que tindrà un impacte directe i negatiu sobre el turisme interior i de proximitat", que a les comarques gironines representa el 56% del total de les pernoctacions.
Una situació que, segons expliquen, pot tenir "conseqüències greus" sobre l’equilibri territorial perquè l’aplicació homogènia de l’impost ignora la diversitat de realitats turístiques de Catalunya i "pot accentuar els desequilibris entre territoris".
La Federació també va denunciar la "manca de compromís i empatia per part del Govern amb el sector turístic", recordant que en el marc del Dia Mundial del Turisme, el mateix conseller d’Empresa i Ocupació, Miquel Sàmper, va anunciar que no s’aprovaria l’increment de l’IEET sense un acord amb els empresaris turístics.
L’organització empresarial va sol·licitar a la directora General de Turisme que en procés d’elaboració de la nova llei de turisme es tinguessin en compte les necessitats reals del sector turístic català, i es deixessin de banda els acords entre partits polítics.
