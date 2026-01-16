Trobats a Collserola
Ascendeixen a 64 els senglars morts per pesta porcina a la ‘zona zero’ del brot
Agricultura confirma quatre nous positius, tots d’animals salvatges i sense afectacions a les granges de porcs
El primer mes de pesta porcina ha costat més de 62 milions d’euros a les empreses exportadores catalanes
La Conselleria d’Agricultura ha confirmat aquest divendres quatre nous casos de senglars infectats per la pesta porcina africana (PPA), trobats en el perímetre de Collserola on es va detectar el primer contagi fa mes i mig. Ascendeixen així a 64 el total d’animals salvatges morts pel virus i que han pogut acreditar les autoritats desplegades a la zona. Els casos els ha confirmat el laboratori dependent del Ministeri d’Agricultura, ubicat a Madrid.
Des del departament liderat per Óscar Ordeig han insistit que el brot continua circumscrit als sis quilòmetres al voltant on es va localitzar el primer positiu i que no existeix, de moment, cap contagi a les granges de porcs pròximes. A fi de minimitzar els contagis, la Generalitat manté les restriccions de mobilitat a les zones rurals.
La crisi sanitària oberta pel brot del PPA es va iniciar el 28 de novembre del 2025. Des d’aleshores hi ha un desplegament d’efectius de diferents cossos de seguretat i agents rurals per evitar que els contagis desbordin Collserola i amenacin la indústria porcina. Durant el primer mes de crisi, les empreses del sector calculen unes pèrdues acumulades de 62 milions d’euros, i les empreses exportadores les més perjudicades.
En paral·lel a les mesures de prevenció, el Govern ha impulsat la Taula del Senglar de Catalunya, un òrgan que funcionarà com a taula tècnica i estratègica de coordinació per aconseguir reduir la població de senglars de Catalunya a la meitat. En formen part representants dels departaments d’Agricultura, Territori i Interior de la Generalitat, administracions locals afectades per la sobrepoblació d’aquesta espècie, representants dels cossos de seguretat (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil), així com membres d’entitats cinegètiques, del sector ramader i agrari i experts científics i veterinaris.
El sector primari català està vivint uns mesos complicats, llastat per tres crisis sanitàries simultànies. D’una banda, hi ha la pesta porcina africana, localitzada a Collserola però que ha condicionat les exportacions de marrà català a l’estranger. De l’altra, un focus de grip aviària a la província de Lleida que ja ha obligat a sacrificar milers de pollastres de granja. I, tercer, un focus de dermatosi nodular contagiosa (DNC) que afecta les vaques de Girona i que no acaba de remetre.
