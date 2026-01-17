Fracassa l'atur dels autònoms: la Seguretat Social denega més de la meitat de les prestacions per cessament d'activitat als autònoms de Girona
Les organitzacions del sector reclamen modificar el sistema per adaptar-la "a la realitat econòmica del col·lectiu"
O.P.
L'anomenat "atur dels autònoms" no acaba de funcionar. Més de la meitat sol·licituds de prestació per cessament d'activitat d'autònoms a Girona i gairebé sis de cada deu a Catalunya són denegades. UGT alerta que el sistema "no funciona" i s'ha convertit en un mecanisme "excessivament restrictiu".
Segons les últimes dades de la Seguretat Social, a l'octubre de 2025, a Catalunya es van resoldre favorablement 863 sol·licituds de prestació, davant de 1.119 denegades. Això suposa que prop del 58% de les peticions van resultar rebutjades, "malgrat que els treballadors per compte propi cotitzen específicament per aquesta cobertura", recalca UGT.
Per províncies, a Barcelona es van registrar 673 sol·licituds favorables i 867 desfavorables; a Girona, 79 favorables i 92 desfavorables; a Lleida, 30 favorables i 48 desfavorables, i a Tarragona, 81 favorables i 112 desfavorables.
Per què no funciona l'atur dels autònoms?
UGT assenyala que aquestes xifres evidencien un problema "estructural i generalitzat", derivat del propi disseny de la prestació, la complexitat administrativa, requisits restrictius i condicions d'accés "desproporcionades" de la qual la converteixen en inaccessible per a gran part del col·lectiu.
"El cessament d'activitat és un dret reconegut de les persones treballadores per compte propi, autònoms i autònomes, concebut per garantir una protecció mínima en situacions de tancament o interrupció forçosa del negoci", ha afirmat UGT.
L'organització ha instat al Govern central a "modificar de manera urgent el sistema" i "adaptar aquesta prestació a la realitat econòmica del col·lectiu".
En la mateixa línia, la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) ha reclamat que els autònoms puguin accedir a la prestació per cessament d’activitat de manera directa, igual que ho fan els assalariats. Precisament una de les principals peticions que va fer ATA a la Seguretat Social a la taula de negociació per reformar el sistema de cotització dels autònoms —i establir les quotes per al 2026— va ser reduir els requisits per accedir al cessament d’activitat, de manera que els treballadors per compte propi puguin demanar l’atur com qualsevol assalariat. És a dir, tancant el negoci, donant-se de baixa i complint els requisits de cotització.
Hi ha molts factors, però del que més es queixen aquests treballadors per compte propi és que han d’acreditar molta documentació, amb una burocràcia excessiva i exigent i amb terminis llargs i desincentivadors.
«Moltes persones autònomes encadenen diversos exercicis amb pèrdues o baixos ingressos. El tancament no sol arribar de manera sobtada, sinó després d’anys d’intents per mantenir el negoci. En aquestes condicions, demostrar una caiguda abrupta és gairebé impossible», alerta un assessor professional. A més, el procés requereix documentació extensa, declaracions fiscals, proves comptables i administratives. «És un procediment complex, especialment dur per a qui acaba de tancar la seva activitat i es troba en una situació d’estrès o saturació», afegeix.
Un altre dels hàndicaps és que molts no coneixen aquesta ajuda o no saben que tenen dret a sol·licitar-la.
Pel que fa als terminis llargs esmentats abans, de de l'organització d'autònoms UATAE assenyalen que la resolució pot trigar entre 30 i 45 dies, o fins i tot més si hi ha requeriments d’esmena, de manera que «en un moment d’urgència econòmica, molts autònoms ni tan sols inicien el tràmit en veure que l’ajuda trigarà massa». També adverteixen que els requisits de cotització són «excloents», ja que s’exigeix haver cotitzat de manera continuada durant 12 mesos i estar al corrent de pagament: «Això deixa fora moltes persones amb trajectòries intermitents o que han travessat dificultats econòmiques prèvies».
