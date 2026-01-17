El Gironès i la Selva tanquen el 2025 liderant el creixement d’afiliats a la província de Girona
Totes les comarques gironines tanquen l'any amb més treballadors que el 2024
Totes les comarques gironines van tancar el 2025 amb més treballadors que l'any anterior. Tot i això només dues van registrar un augment superior a la mitjana catalana, el Gironès i la Selva, totes dues amb un increment del 2,1% interanual.
Al conjunt de Catalunya, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 69.370 persones el desembre del 2025 respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que suposa un increment de l’1,9% i se situa en 3.658.505 persones, segons resultats provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats van augmentar a totes les comarques i destaquen, en termes relatius, el Baix Penedès (3,6%), Osona (3,3%) i les Garrigues (3,1%).
A Girona, per darrere del Gironès i la Selva se situen: l'Alt Empordà i el Baix Empordà, amb una pujada de l'1,7% a totes dues; la Cerdanya i el Pla de l'Estany (+1,3%); la Garrotxa (+1%); i el Ripollès (+0,4%).
Dades per sectors
Al desembre del 2025 el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social va augmentar més que el d’afiliats. A Catalunya, l’augment va ser de 74.650 afiliacions respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que va suposar un increment del 2,0% i es va situar en 3.852.275 afiliacions. Tots els sectors van incrementar el nombre d’afiliacions, encapçalats per la construcció, que va registrar un increment relatiu del 3,4% per al conjunt de Catalunya, amb 7.725 afiliacions més que al mateix mes de l’any anterior. Les afiliacions al sector de la construcció van augmentar a 36 comarques i Aran, mentre que van disminuir a 3 comarques i es van mantenir estables a 3 comarques més. Va destacar l’increment de la Noguera (8,8%).
El sector dels serveis va augmentar en 61.785 afiliacions al desembre respecte al mateix mes de l’any anterior, i va registrar un increment del 2,1%. Les afiliacions al sector serveis van augmentar a totes les comarques i Aran. En nombres absoluts, les comarques on van augmentar més van ser el Barcelonès (15.580 afiliacions), el Vallès Occidental (7.430) i el Baix Llobregat (6.620). En canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades van ser les d’Osona i la Conca de Barberà (4,1%, totes dues) i les del Baix Penedès i el Lluçanès (4,0%, totes dues).
Pel que fa a la indústria, l’augment de les afiliacions va ser de l’1,0% al desembre en relació amb un any enrere (4.940 afiliacions). Les afiliacions van augmentar a 31 comarques i Aran, van disminuir a 9 comarques i es van mantenir estables a 2. Els increments relatius més elevats van ser els d’Aran (7,1%) i el Pallars Jussà (4,9%).
Les afiliacions a l’agricultura van augmentar un 0,4%, amb 190 afiliacions més que un any enrere. Hi va haver 18 comarques on les afiliacions van augmentar, mentre que van disminuir a 19 comarques i Aran i es van mantenir estables a 5 comarques. En nombres absoluts, va destacar el Baix Ebre, amb 115 afiliacions més en relació amb el mes de desembre de l’any anterior.
Comparativa mensual
Tanmateix, si ens fixem en la comparativa mensual, pràcticament totes les comarques de Girona van tancar l'any amb pitjors registres que a finals de novembre, amb només una excepció: la Cerdanya, que va augmentar el número de treballadores en un 2,5%.
La caiguda més pronunciada es va registrar al Baix Empordà, amb un 1,7% menys, seguida de la Garrotxa (-1,5%); l'Alt Empordà (-1,2%); la Selva i el Pla de l'Estany (-1% a totes dues); el Gironès (-0,9%); i el Ripollès (-0,7%).
