Nou càmpings gironins, distingits entre els millors d’Europa
Els reconeixements, atorgats per l’ADAC i l’ANWB, les dues organitzacions de referència del sector, acrediten la màxima categoria de qualitat
Girona consolida el seu lideratge europeu amb nou càmpings distingits a Stuttgart: Laguna i Nàutic Almatà, de Castelló d’Empúries; Àmfora, Aquarius, Las Dunas i la Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador; Les Medes, de l’Estartit; El Delfín Verde, de Torroella de Montgrí; i Eurocamping, de Sant Antoni de Calonge. A Catalunya, 13 càmpings han estat distingits amb el Top Camping 2026; 16 a l’Estat espanyol i 229 a tot Europa.
Els reconeixements es van donar a conèixer aquest divendres al vespre durant la Gala PiNCAMP, celebrada en aquesta ciutat d’Alemanya en el marc de la CMT, una de les fires especialitzades del sector del càmping més importants del continent.Les distincions han estat atorgades per les dues organitzacions de referència del sector, l’ADAC d’Alemanya i l’ANWB dels Països Baixos, i reconeixen els càmpings que assoleixen la màxima categoria de qualitat: 5 estrelles. Cinc dels càmpings guardonats han estat distingits simultàniament per ambdues associacions.
L’ADAC, que concedeix el distintiu Superplatz 2026, és l’associació automobilística més gran d’Europa, amb més de 22 milions de famílies associades. Per la seva banda, l’ANWB, que atorga el segell Top Camping 2026, compta amb més de 4,9 milions d’usuaris.
El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que “aquestes distincions demostren que les comarques de Girona continuen essent una destinació de càmping líder a Europa. Són un reconeixement molt important a la feina que està fent el sector i evidencien el gran nivell i l’excel·lència dels càmpings gironins”.
Principals mercats
PiNCAMP és la plataforma fruit de la unió de les seccions de càmping de l’ADAC (Alemanya), l’ANWB (Països Baixos) i el TCS (Suïssa), una aliança que representa més de 9 milions de campistes en mercats clau com Alemanya, els Països Baixos, Suïssa i Àustria. Aquesta plataforma s’ha consolidat com una de les més rellevants del sector a escala europea.
Un dels principals valors diferencials de PiNCAMP és el seu sistema d’inspecció i qualificació objectiva per estrelles, basat en visites i avaluacions professionals. El model contempla un màxim de cinc estrelles i analitza aspectes com les instal·lacions sanitàries, la qualitat del terreny i les parcel·les, l’oferta d’oci i animació, les possibilitats de bany i els serveis comercials i gastronòmics. Els càmpings que arriben al nivell màxim obtenen, a més, els distintius de referència “ADAC Superplatz” i “ANWB TopCamping”, considerats entre els segells de qualitat més reconeguts als principals mercats emissors europeus.
Càmpings gironins distingits amb el Top Camping 2026 (ANWB):
- Laguna (Castelló d’Empúries)
- Àmfora (Sant Pere Pescador)
- Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Las Dunas (Sant Pere Pescador)
- La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
- Les Medes (L’Estartit)
- Eurocamping (Sant Antoni de Calonge)
Càmpings gironins distingits amb el Superplatz 2026 (ADAC):
- Nàutic Almatà (Castelló d’Empúries)
- Àmfora (Sant Pere Pescador)
- Aquarius (Sant Pere Pescador)
- Las Dunas (Sant Pere Pescador)
- La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
- Les Medes (L’Estartit)
- El Delfín Verde (Torroella de Montgrí)
